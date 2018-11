Erik Lamela hizo un gol y fue clave en el triunfo del Tottenham de Pochettino

04/11/2018 -

El mediocampista argentino Erik Lamela marcó ayer en el triunfo de Tottenham sobre Wolverhampton por 3 a 2 como visitante, en juego perteneciente a la undécima fecha de la Liga Premier de Inglaterra.

El tanto del ex River fue a los 27 minutos del primer tiempo y junto con Lucas Moura (30m. PT) y Harry Kane (16m. ST) le dieron el triunfo al equipo dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, que también contó con la presencia del defensor Juan Foyth (ex Estudiantes de La Plata) en el once inicial.

Tottenham (24 unidades) se coloca cuarto, dentro de la zona de clasificación para la próxima Liga de Campeones de Europa, mientras Wolverhampton tiene 15 puntos.

Previamente, Liverpool empató con Arsenal 1 a 1 y quedó como único puntero, con un partido más que Manchester City, escolta a una unidad.

Otros resultados: Bournemouth 1 - Manchester United 2, Cardiff City 0 - Leicester City 1, Everton 3 - Brighton And Hove 1, Newcastle 1 - Watford 0, West Ham 4 - Burnley 2.

Hoy se enfrentarán Manchester City - Southampton y Chelsea - Crystal Palace.