Fotos OTRO MOMENTO. Mitre tuvo un gran arranque en la B Nacional, pero en las últimas fechas perdió terreno. Paparatto le apunta a la recuperación.

El viernes por la noche Mitre perdió 1 a 0 ante Instituto, en Córdoba, y cosechó su tercera derrota en fila como visitante. Por eso la bronca del defensor Norberto Paparatto. "Tenemos muchísima impotencia porque no creo que Instituto nos haya superado en ningún momento del partido, tiraron dos centros y encontraron un rebote y un gol en contra que nos complicó mucho el resto del partido. En juego y en situaciones creo que lo superamos, tuvimos muchas situaciones y no las pudimos embocar. Estamos en esas circunstancias del fútbol que hacen que no la puedas meter y que cualquier error mínimo, o cualquier virtud del rival mínima, la pagas cara", expresó en diálogo con radio Panorama.

"Hay que tener paciencia y seguir trabajando. Estamos muy dolidos, nos cae muy mal esto porque no lo esperábamos así de esta manera, que tengamos tantas derrotas consecutivas. Pero tenemos la revancha el partido que viene con Temperley para ganar como sea". agregó el defensor.

Paparatto confía en revertir la situación: "Muchas veces me sentí preocupado porque el equipo no encontraba funcionamiento. En este caso esa no es la sensación, estamos tranquilos porque las cosas que entrenamos están saliendo pero no estamos pudiendo concretar ni ser sólidos a la hora de definir. Sabemos que el trabajo es bueno y, cuando se trabaja bien, los resultados llegan".