Tres bellas termenses viajan hoy a un torneo de Fisiculturismo y Fitnnes

Fotos ESTILO. Aseguran que no se trata sólo de hacer crecer los músculos, sino de empujar sus propios límites hasta donde nunca creyeron posible hacerlo. Defienden la actividad por el gran sacrificio que demanda.

04/11/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C) Las profesoras de Educación Física, Paola Lazarte y Silvina Décima y la atleta Daiana Lescano representarán a Las Termas hoy en un Campeonato Regional de Fisiculturismo y Fitnnes que se realizará en un Anfiteatro de la ciudad de Lules, provincia de Tucumán.

En una entrevista con EL LIBERAL, las mujeres coincidieron en afirmar que realizan esta actividad deportiva recreativa porque les permite mejorar su calidad de vida, estar en contacto con el gimnasio les ayuda a liberarse de las tensiones de la vida cotidiana.

"Estoy dedicada al Fisiculturismo y Fitnnes en forma permanente desde el mes de abril, antes lo hacía una vez por año, esta será la quinta competencia en la que participo. La continuidad me permitió contactarme con entrenadores y atletas de otras provincias, lo que me llevó a sumarme a la Federación Argentina hace poco tiempo y me dieron la representación en Santiago del Estero. La idea no solo es seguir como deportista y profesional sino el objetivo es promocionar y difundir esta actividad y para el futuro organizar un calendario para nuestra ciudad", expresó la Prof. Lazarte.

"En esta actividad comencé junto a mi entrenadora, Yohana Juárez, desde el 2015 en un torneo Sudamericano que se realizó en el Centro Cultural Gral. San Martín, gané en la categoría Sirena Model. Nuestro trabajo fue creciendo, competimos, realizamos un entrenamiento adecuado en un gimnasio, seguimos un plan alimentario y competimos en cada torneo que se realiza en el NOA", indicó Daiana Lescano.

Acerca del impulso para practicar esta actividad, la Prof. Lazarte manifestó: "Para mí es un hábito de vida, siempre practiqué gimnasia, además lo promociono a los alumnos y gente adulta que esperemos se puedan sumar como observo que se presenta en muchas mujeres; el Fitnnes es una actividad saludable. Y tenemos los deportistas que se dedican full time de manera competitiva".Mientras que Daiana sostuvo: "En mi caso es un reto diariamente, voy a un gimnasio donde no solo trabajo mi cuerpo sino mi mente y alma. El gimnasio es un antidepresivo por naturaleza y en ese lugar además que crezcan nuestros músculos y llevamos a nuestro cuerpo a un límite dominado por la fortaleza de nuestra mente, el alma y el espíritu, predisposición y voluntad que tiene que ponerle uno todos los días de la vida".