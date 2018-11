Video | Brenda Asnicar: "Un compañero me decía que me quería desvirgar a los 16 años"

Hoy 08:22 -

Brenda Asnicar trabaja en televisión desde que es muy chica, pero alcanzó la popularidad con el papel de Antonella Lamas Bernardi en Patito Feo, cuando tenía 16 años. Precisamente, contó un traumático episodio que vivió con un compañero de elenco a esa edad, por lo que todo hace suponer que podría haber sido con un integrante de aquel recordado programa.

"Un actor me dijo que me quería desvirgar, yo tenía 16 años. Era un compañero de elenco; mayor de edad, treinta y siete años. En ese momento… Siento como la confusión de lo que sucedió. Estábamos en el set", recordó la actriz en el programa PH, Podemos Hablar.

Y siguió con su relato: "Ahora digo: '¡Es cualquiera que este tipo me haya dicho esto, yo estaba trabajando!' Pero no me lo planteaba porque me parecía que era re lindo y me sentía halagada. Hoy con 27 años pienso que ese tipo estaba en cualquiera. Estábamos trabajando y no da".

El conductor, Andy Kusnetzoff, mencionó las acusaciones de Calu Rivero en contra de Juan Darthés, quien actuó en Patito Feo. Pero ella dijo que con él nunca tuvo problemas, y no quiso revelar la identidad de la persona en cuestión: "Me parece que no viene al caso. Como actriz y persona decido llamar la atención por la actitud. Que sirva para que las chicas sepan que eso no está bien".