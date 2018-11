Fotos El prestigioso escritor Marcos Aguinis saludó a EL LIBERAL por su 120º aniversario

Por Marcos Aguinis

Por azar abro en la página 57 de mi novela histórica "La gesta del Marrano" y leo el comienzo de un capítulo:

"Llegaron a Santiago del Estero antes del anochecer y acamparon a la entrada de la ciudad. El bullicio era semejante al que animaba la gran plaza de Ibatín...

El olor de la boñiga cortaba al de las hortalizas que no tuvieron salida. Cajas con frutas y cofres con tejidos se amontonaban junto a pilas de cueros. Entre varios cargadores trasladaban tinajas con agua de zarza. Otros esclavos vigilaban un cargamento de vinos... Contra la claridad rosada del crepúsculo emergían las torres de las iglesias. Era la sede episcopal de la vasta Gobernación del Tucumán. Ya no residía Francisco de Vitoria, sino su sucesor austero y apacible: Fernando Trejo y Sanabria... El jefe del convoy programó permanecer hasta las once de la noche. Alcanzaba para mudar bueyes, reparar algunos ejes, lubricar mazas y consumir la cena".

Durante la escritura de este libro me nutrían muchas noticias y la imaginación en llamas. Mis personajes habían llegado al centro de un territorio que vibraba seducción y misterio. Exudó magnetismo durante siglos. Y abonó riquezas que recién desplegarían su calidad hacia fines del siglo XIX. No lo sabían aún. Por eso el placer en describir un paisaje lleno de música, matices y olores contradictorios. Entre las gemas que eclosionaron figura este diario. Su calidad coincide desde el comienzo con la mejor prensa argentina.

Es justo señalar que sus páginas roturaban siempre la noticia reciente e insistían en la reflexión perdurable. Lo hacía de forma valiente. No existían frenos para sus frases esclarecedoras. Por eso fue un diario que apreciaban todas las clases sociales. Y hasta quienes no leían o lo hacían con dificultad, pedían la ayuda del vecino. La mayoría de la población anhelaba enterarse de sus mensajes. Pese a las obligaciones que imponían ciertos gobiernos autoritarios, lograba desprenderse de argollas para trasmitir aquello que consideraba verdad.

Este sendero, que no siempre podía ser totalmente recto, fue apreciado a lo largo de las décadas.

Como alguien comprometido con la literatura, no puedo dejar de señalar los méritos de este diario en sus evidentes esfuerzos por mantener la calidad del lenguaje. Esta conducta debe ser valorada e imitada, en especial cuando asusta la irresponsabilidad de muchos protagonistas de los medios de comunicación.

Transmito mis felicitaciones a este periódico por su significativo aniversario y le expreso mis afectuosos deseos por una larga vida.