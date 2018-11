VIDEO | Evangelistas bendecían al diputado Olmedo y el escenario se cayó

Hoy 17:20 -

En Salta, el diputado nacional Alfredo Olmedo sufrió un percance mientras protagonizaba un acto de bendición en una iglesia evangélica de la provincia. En un registro de video se lo puede ver junto a decenas de fieles durante la ceremonia cuando, de pronto, el escenario se desplomó.

"No van a poder borrar la memoria de tu nombre de esta Nación. No van a poder borrar los principios y valores cristianos de esta Nación y no se van a meter con nuestros hijos porque nosotros nos levantamos como leones y como leonas para defender a nuestros hijos", recitó el orador dentro de la iglesia, mientras Olmedo escuchaba las palabras con sus ojos cerrados y con las manos de numerosos fieles apoyadas sobre su cuerpo.

"En el poderoso y glorioso nombre de Jesús, bendecimos a este varón y a todos aquellos que lo acompañarán en este camino y en este proceso. En el poderoso, glorioso y soberano nombre de Jesús, lo bendecimos y establecemos tus planes y propósitos sobre la vida de Alfredo, para gloria y alabanza de tu nombre. Amén", cerró el pastor evangélico su discurso.

Unos segundos después, mientras el diputado se abrazaba y se saludaba con algunas de las decenas de personas que estaban a su lado, se escuchó que uno de los presentes gritó "¡Viva la patria!". Y sucedió lo inesperado: el escenario se desplomó y cayeron todas las personas cayeron al suelo.