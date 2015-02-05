CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 5 de noviembre de 2018
Por El Liberal
05/11/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MÍ
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDIC. CENTRAL
21.20 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE
21.30 LA VOZ ARGENTINA
22.30 TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
00.00 KARA PARA ASK
00.45 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
23.15 ANIMALES SUELTOS
CANAL 7
13.00 COCINEROS
14.30 TEDXRÍODELAPLATA 2018 “MÁS ALLÁ DE NOSOTROS”
16.45 LAS MAQUINARIAS DE LA ILUSIÓN
17.30 PAKA PAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 RUIDO DE MOTORES
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 EL CLÁSICO: CENTRAL CBA. vs. OLIMPO
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 VA DE NUEVO
18.00 BÁSQUET FEMENINO: HURACÁN VS. REGATAS (R)
20.00 CULTURAR TV
21.00 VIVIR SANTIAGO
22.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. LA UNIÓN - VIVO
00.00 IRON SPORT
CANAL4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 PUNTO DE ENCUENTRO
12.30 NOTI EXPRESS
13.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
13.30 EN PLENITUD
14.00 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
14.30 EN BOCA DE TODOS
15.00 SEGURIDAD VIAL
15.30 TIEMPO REAL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 DEPORTE EXPRESS.
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EXPRESS SPORT
23.00 40 GRADOS V
23.30 TE QUIERO, BANDA
PELÍCULAS
CINEMAX
07.24 CJ7 . JUGUETE DEL ESPACIO
09.10 PISANDO FIRME
11.11 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO AGUAS MISTERIOSAS
13.49 DE ROMA CON AMOR
16.04 MEJOR OTRO DÍA
18.03 BAJO EL MISMO TECHO
20.21 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO AGUAS MISTERIOSAS
23.00 THE KNICK 01 EPS 04
TCM
08.27 LA NIÑERA
08.51 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.37 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
10.27 LOST
11.58 LA NIÑERA
12.45 WATERWORLD
15.04 ROGER WATERS THE WALL
16.58 HELLBOY
19.02 EL PATRIOTA
22.00 EL ESPECIALISTA
TNT
06.59 HAPPY FEET 2. EL PINGÜINO
08.35 DINOSAURIO
09.58 LOS ÁNGELES DE CHARLIE
11.41 AJUSTE DE CUENTAS
13.39 EN BUSCA DE LA FELICIDAD
15.45 LA ENTREGA INMEDIATA
17.22 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE
17.54 LA PROPUESTA
19.58 EL AGENTE DE C.I.P.O.L
22.00 JURASSIC WORLD - MUNDO JURÁSICO
00.15 EL CASTIGADOR
02.22 JUERGA HASTA EL FIN
SPACE
07.40 JOHN Q, SITUACIÓN EXTREMA
09.40 PRUEBA DE VIDA
12.02 LA HABITACIÓN DEL PÁNICO
13.59 RESCATE EN EL METRO 123
15.50 EL APRENDIZ DE BRUJO
17.43 EL VENGADOR FANTASMA
19.36 LA ROCA
22.00 60 SEGUNDOS
00.01 EL FRANCOTIRADOR
02.19 JASON X
CINECANAL
11.01 LA ERA DE HIELO
12.27 EL CAMPAMENTO DE PAPÁ
14.01 LOS CAZADORES DEL ARCA PERDIDA
16.04 X-MEN. PRIMERA GENERACIÓN
18.16 THOR
20.09 EL CÍRCULO
22.00 ¿QUÉ VOY A HACER CON MI MARIDO?
23.49 PARA PASAR UN BUEN RATO, LLAMA...
01.17 RESIDENT EVIL
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
14.00 LUCHA POR LA JUSTICIA
15.00 LOBO ADOLESCENTE
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 EL ILUSIONISTA
22.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
23.00 LUCHA POR LA JUSTICIA
00.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
A DÓNDE IR
SOCIEDAD SIRIO LIBANESA
(JUJUY 79)
* VIERNES 9, A LAS 21, SE REALIZARÁ EL 3º ENCUENTRO DE COROS “CANTARES POLIFÓNICOS”, ORGANIZADO POR EL CORO RESONANCIAS Y LA SOCIEDAD SIRIO LIBANESA DE SANTIAGO.
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
* SÁBADO 10, A LAS 22, LA BANDA DE MÚSICA DE SANTIAGO DEL ESTERO, HYPNOSIS, HARÁ
UN HOMENAJE A QUEEN.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE “DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y ADULTOS.
MILONGA DE PLAZA LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
* HOY, A LAS 21, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE PLAZA LUGONES TE INVITA A
BAILAR TANGOS Y MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
CASCANUECES Y LOS
CUATRO REINOS (2D)
AVENTURA (ATP)
05/11 - 07/11 16:10 (Cast) 18:25 (Cast)
ALFA (2D)
THRILLER, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 07/11 20:00
HALLOWEEN (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
05/11 -07/11- 17:00 (Cast) 19:30
(Subt) 22:00 (Subt)
PIE PEQUEÑO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
05/11- 07/11 16:20 (Cast)
ESCALOFRÍOS 2 (2D)
COMEDIA (ATP)
HASTA EL 07/11 18:15 (Cast)
CASCANUECES Y LOS
CUATRO REINOS (3D)
AVENTURA (ATP)
HASTA EL 07/11 20:30 (Cast) 22:50
(Cast) 01:00 (Cast)
GONJIAM: HOSPITAL
MALDITO (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
HASTA EL 07/11 20:10 (Cast) 22:20
(Subt)
VENOM (2D)
CÓMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
05/11- 07/11 17:20 (Cast)
BOHEMIAN RHAPSODY
(2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
05/11 -07/11- 16:40 (Cast) 19:20
(Subt) 22:00 (Subt)
EL POTRO (2D)
DRAMA , BIOGRAFÍA (+ 16 AÑOS)
HASTA EL 07/11 22:20 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
CASCANUECES Y LOS
CUATRO REINOS ATP
CASTELLANO 2D 18:20 - 20:20-
22:40
HALLOWEEN APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 22:30
SUBTITULADO 22:30 (SOLO
JUEVES)
PIE PEQUEÑO ATP
CASTELLANO 2D 17:50
BOHEMIAM RHAP SODY 2D
APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:20- 20:00-
SUBTITULADA 2D 22:50 - (SOLO EL
JUEVES)
VENOM 2D APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:10 -
ANTICIPADAS EN VENTA
BURN THE STAGE:LA PELÍCULA
ESTRENO 29-11-2018