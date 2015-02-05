CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 5 de noviembre de 2018

05/11/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MÍ

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDIC. CENTRAL

21.20 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE

21.30 LA VOZ ARGENTINA

22.30 TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

00.00 KARA PARA ASK

00.45 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

23.15 ANIMALES SUELTOS

 

CANAL 7

13.00 COCINEROS

14.30 TEDXRÍODELAPLATA 2018 “MÁS ALLÁ DE NOSOTROS”

16.45 LAS MAQUINARIAS DE LA ILUSIÓN

17.30 PAKA PAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

 

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON

 

CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 EL CLÁSICO: CENTRAL CBA. vs. OLIMPO

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 VA DE NUEVO

18.00 BÁSQUET FEMENINO: HURACÁN VS. REGATAS (R)

20.00 CULTURAR TV

21.00 VIVIR SANTIAGO

22.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. LA UNIÓN - VIVO

00.00 IRON SPORT

 

CANAL4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 PUNTO DE ENCUENTRO

12.30 NOTI EXPRESS

13.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

13.30 EN PLENITUD

14.00 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

14.30 EN BOCA DE TODOS

15.00 SEGURIDAD VIAL

15.30 TIEMPO REAL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 DEPORTE EXPRESS.

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EXPRESS SPORT

23.00 40 GRADOS V

23.30 TE QUIERO, BANDA

 

PELÍCULAS

CINEMAX

07.24 CJ7 . JUGUETE DEL ESPACIO

09.10 PISANDO FIRME

11.11 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO AGUAS MISTERIOSAS

13.49 DE ROMA CON AMOR

16.04 MEJOR OTRO DÍA

18.03 BAJO EL MISMO TECHO

20.21 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO AGUAS MISTERIOSAS

23.00 THE KNICK 01 EPS 04

 

TCM

08.27 LA NIÑERA

08.51 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.37 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

10.27 LOST

11.58 LA NIÑERA

12.45 WATERWORLD

15.04 ROGER WATERS THE WALL

16.58 HELLBOY

19.02 EL PATRIOTA

22.00 EL ESPECIALISTA

 

TNT

06.59 HAPPY FEET 2. EL PINGÜINO

08.35 DINOSAURIO

09.58 LOS ÁNGELES DE CHARLIE

11.41 AJUSTE DE CUENTAS

13.39 EN BUSCA DE LA FELICIDAD

15.45 LA ENTREGA INMEDIATA

17.22 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE

17.54 LA PROPUESTA

19.58 EL AGENTE DE C.I.P.O.L

22.00 JURASSIC WORLD - MUNDO JURÁSICO

00.15 EL CASTIGADOR

02.22 JUERGA HASTA EL FIN

 

SPACE

07.40 JOHN Q, SITUACIÓN EXTREMA

09.40 PRUEBA DE VIDA

12.02 LA HABITACIÓN DEL PÁNICO

13.59 RESCATE EN EL METRO 123

15.50 EL APRENDIZ DE BRUJO

17.43 EL VENGADOR FANTASMA

19.36 LA ROCA

22.00 60 SEGUNDOS

00.01 EL FRANCOTIRADOR

02.19 JASON X

 

CINECANAL

11.01 LA ERA DE HIELO

12.27 EL CAMPAMENTO DE PAPÁ

14.01 LOS CAZADORES DEL ARCA PERDIDA

16.04 X-MEN. PRIMERA GENERACIÓN

18.16 THOR

20.09 EL CÍRCULO

22.00 ¿QUÉ VOY A HACER CON MI MARIDO?

23.49 PARA PASAR UN BUEN RATO, LLAMA...

01.17 RESIDENT EVIL

 

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

14.00 LUCHA POR LA JUSTICIA

15.00 LOBO ADOLESCENTE

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 EL ILUSIONISTA

22.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

23.00 LUCHA POR LA JUSTICIA

00.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

 

A DÓNDE IR

SOCIEDAD SIRIO LIBANESA

(JUJUY 79)

* VIERNES 9, A LAS 21, SE REALIZARÁ EL 3º ENCUENTRO DE COROS “CANTARES POLIFÓNICOS”, ORGANIZADO POR EL CORO RESONANCIAS Y LA SOCIEDAD SIRIO LIBANESA DE SANTIAGO.

 

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

* SÁBADO 10, A LAS 22, LA BANDA DE MÚSICA DE SANTIAGO DEL ESTERO, HYPNOSIS, HARÁ

UN HOMENAJE A QUEEN.

 

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE “DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y ADULTOS.

 

MILONGA DE PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

* HOY, A LAS 21, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE PLAZA LUGONES TE INVITA A

BAILAR TANGOS Y MILONGAS.

 

CINES

SUNSTAR

CASCANUECES Y LOS

CUATRO REINOS (2D)

AVENTURA (ATP)

05/11 - 07/11 16:10 (Cast) 18:25 (Cast)

ALFA (2D)

THRILLER, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 07/11 20:00

HALLOWEEN (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

05/11 -07/11- 17:00 (Cast) 19:30

(Subt) 22:00 (Subt)

PIE PEQUEÑO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

05/11- 07/11 16:20 (Cast)

ESCALOFRÍOS 2 (2D)

COMEDIA (ATP)

HASTA EL 07/11 18:15 (Cast)

CASCANUECES Y LOS

CUATRO REINOS (3D)

AVENTURA (ATP)

HASTA EL 07/11 20:30 (Cast) 22:50

(Cast) 01:00 (Cast)

GONJIAM: HOSPITAL

MALDITO (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

HASTA EL 07/11 20:10 (Cast) 22:20

(Subt)

VENOM (2D)

CÓMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

05/11- 07/11 17:20 (Cast)

BOHEMIAN RHAPSODY

(2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

05/11 -07/11- 16:40 (Cast) 19:20

(Subt) 22:00 (Subt)

EL POTRO (2D)

DRAMA , BIOGRAFÍA (+ 16 AÑOS)

HASTA EL 07/11 22:20 (Cast)

 

HÍPER LIBERTAD

CASCANUECES Y LOS

CUATRO REINOS ATP

CASTELLANO 2D 18:20 - 20:20-

22:40

HALLOWEEN APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 22:30

SUBTITULADO 22:30 (SOLO

JUEVES)

PIE PEQUEÑO ATP

CASTELLANO 2D 17:50

BOHEMIAM RHAP SODY 2D

APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:20- 20:00-

SUBTITULADA 2D 22:50 - (SOLO EL

JUEVES)

VENOM 2D APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:10 -

ANTICIPADAS EN VENTA

BURN THE STAGE:LA PELÍCULA

ESTRENO 29-11-2018


 
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