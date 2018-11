“Banana” Pueyrredón: “Cuando escribo sobre el amor me muevo como pez en el agua”

Hoy 22:44 -

César “Banana” Pueyrredón volvió a Santiago, después de cinco años de ausencia, para brindar un concierto en el Salón de los Espejos del teatro 25 de Mayo. “Santiago del Estero es una provincia en donde siempre me han atendido muy bien, donde me siento cómodo”, destacó, en una entrevista con EL LIBERAL a poco de iniciar su show, el autor de “Conociéndote" y "No quiero ser tu amigo", entre otros clásicos.

“No hay nada más enriquecedor que cantar y emocionar al público”, resaltó. Precisamente, en el espectáculo que brindó en la sala anexa del primer coliseo santiagueño, Pueyrredón se emocionó y emocionó al interpretar, además de “Conociéndote" y "No quiero ser tu amigo", otros hits como “Más cerca de la vida", "Ser uno mismo", "Tarde o temprano", "Cuando amas a alguien", "Amor, te quiero todavía", "Felicidad, no tienes dueño" y "Por siempre, mi buen amor”. Todas canciones en las que, tal como lo expresó a EL LIBERAL, “encontraba más mis palabras y mis imágenes”.

Romántico por naturaleza, César Honorio Pueyrredón confirmó también en este show lo que había descubierto cuando era un adolescente: le gustaba hacer canciones, y especialmente aquellas de amor. “Me doy cuenta que cuando escribo sobre el amor me muevo como pez en el agua”, le aseguró a EL LIBERAL el fundador del grupo “Banana”.

“También me doy cuenta de que cuando escribo esas canciones, toda mi timidez e introversión se evaporan, me hacen feliz, me hacen bien”, resaltó el cantautor nacido el 7 de julio de 1952 en Buenos Aires. A punto de cumplir cincuenta años como cantante, Pueyrredón reflexionó: “No puedo creer que haya pasado tanto tiempo. Empecé a los 16 años y aquí estoy hoy con la misma pasión de siempre. Y estoy muy feliz por todo el camino que he recorrido. Y recuerdo aquella primera canción que le hice a una compañera de banco de la escuela a la que intentaba conquistar. Era un niño de 10 años, introvertido, tímido pero que pudo descubrir que a través de las canciones toda esa timidez desaparecía. A través de las canciones podía, aún hoy, canalizar todo ese mundo interior”.

Mientras recorre el país, Pueyrredón está a punto de editar “Almaviva”, un disco en donde florecerán las canciones en donde habla del amor, los sueños, las esperanza, la vida misma, esas canciones que brotan de su alma, que está viva por cantar, y las comparte luego generosamente con el público.