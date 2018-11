FÚNEBRES | 5 de noviembre de 2018

05/11/2018 -

FALLECIMIENTOS

Leila Beatriz Carrizo de Llames

Diego Felipe Rosselli

Carlos Omar Rodríguez

Reynaldo Renee Díaz (La Banda)

Tanus Atie Saad (Rep. de Siria)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CARPINTERO, MARIO FLORENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/18|. Dora Angélica González participa su fallecimiento y acompaña a su hija Nuny y demás familiares en estos momentos de gran dolor. Eleva oraciones por su descanso en paz y cristiana resignación para sus seres queridos.

CARRIZO DE LLAMES, LEILA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/18|. Sus hijos Leila y Claudito, sus padres y hermanos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CÍA DE SEG SA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CARRIZO DE LLAMES, LEILA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/18|. Su amiga Paula Hatun, junto a su hijo Santi participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Hasta siempre amiga querida.

CARRIZO DE LLAMES, LEILA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/18|. Los compañeros de su hijo Claudio del Colegio Alfredo Furnis, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querido amigo y familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CARRIZO DE LLAMES, LEILA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/18|. Mirian Santillán y su hijo Germán, Florencia Prado y su hijo Tomás, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Claudio y su familia en este momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CARRIZO DE LLAMES, LEILA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/18|. Norma Campos participa con profundo dolor el fallecimiento de su sobrina Lili. Ruega por su eterno descanso y envía sus condolencias a la familia.

CARRIZO DE LLAMES, LEILA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/18|. Lili el cariño que nos unió vivirá por siempre en mi corazón. Que el Señor se glorie con un nuevo ángel. Negrita Leiva participa con gran dolor su fallecimiento y ruega criostiana resignación a sus padres, hijos, hermanos y demás familiares.

CARRIZO DE LLAMES, LEILA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/18|. José Elías y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor y la oración a sus hijos Leila, Claudito y demás familiares.

CARRIZO DE LLAMES, LEILA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/18|. "No llores si me amas... si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo... enjuga tu llanto y no llores si me amas". Ramón Arce y Silvia, sus hijos Joaquín y Florencia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CARRIZO DE LLAMES, LEILA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/18|. El Partido Justicialista de Ojo de Agua participa el fallecimiento de la hija del Congresal Provincial Juan Germán Carrizo y acompaña a toda la familia en este difícil momento.

CARRIZO DE LLAMES, LEILA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/18|. Rodolfo Cappellini, Ada Iturrez de Cappellini y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la hija de su amigo Chiquito Carrizo y acompañan a toda la familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

GENTILE, TOMASA (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Su tía Rosa Corona de Mattar, sus hijos José Santiago y familia Carlos y familia y Elsa Beatris Mattar y familia participan con profundo dolor y elevan oraciones en su memoria.

GENTILE, TOMASA (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Su tía Teresita Corona y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GENTILE, TOMASA (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Su tía Rosa Corona, sus primos Elsa, José Santiago y Carlos y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento. Qué descanse en paz.

GENTILE, TOMASA (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. José Ferreiro, Elizabeth Castro e hijos José, Fernanda, Inés y Alejandra, participan su fallecimiento y acompañan a su hermana Viviana y familia en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

GENTILE, TOMASA (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Carlos Ferreiro, Susana Achával e hijos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Viviana y flia. en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

GENTILE, TOMASA (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Pamela Carrizo, Julio Carrizo (h), Gabriela Carrizo y Rita Carrizo y sus respectivas familias, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia. Ruegan una oración a su memoria.

GODOY, ZULEMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/18|. Veteranos de Estudiantes (C55) participan con dolor el fallecimiento de la esposa de nuestro amigo y gran colaborador Jesús Gomez, rogando al Altísimo resignacion a sus familiares y brille para ella la luz que no tiene fin.

GODOY, ZULEMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/18|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Amigos de su hija Prof. Rita Gómez; los Prof. Trejo Esther, Dora Corvalán, Roberto Martinez y Tere Gauna, acompañan copn inmenso dolor el fallecimiento de su Sra. madre.

RODRÍGUEZ, CARLOS OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18|. Su esposa Mari, sus hijos Vero y Coco, hijos políticos y nietos participan su fallecimiento.

RODRÍGUEZ, CARLOS OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18|. Su hijo Coco Rodríguez, esposa Jésica Sánchez, sus nietos Agustín, Fiorella, Sofia y Mía participan su fallecimiento.

RODRÍGUEZ, CARLOS OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18|. Señor dale el descanso eterno. Sus amigos y vecinos Lily y Eduardo Coronel y sus hijos Cecilia, Claudia, Daniela y Carla y nietos Pablo, Tiago e Isabella participan su fallecimiento.

RODRÍGUEZ, CARLOS OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18|. Querido amigo que en paz descanses. Ariel Rodriguez y Claudia Céliz y familia participan su fallecimiento y acompañan a la familia en este momento.

RODRÍGUEZ, CARLOS OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18|. Luis Américo Valoy, su Sra. Nelda, sus hijos Jorge Luis, Darío Luis participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, CARLOS OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18|. La Esc. de futbol infantil Luis A. Valoy, sus técnicos, PF, paders y alumnos acompañan con dolor al alumno Luis Bautista Valoy por el fallecimiento de su abuelito Cala.

RODRÍGUEZ, CARLOS OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18|. La categoría 2009 de la esc. de futbol Luis Valoy acompaña en el dolor por el fallecimiento de Cala, a su querido nieto Bauty Valoy.

ROSSELLI, DIEGO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/18|. ¡Que Dios cuide tu alma eternamente! Su esposa Adriana y tus hijos Franco, Macarena y Paloma participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en tu querida memoria.

ROSSELLI, DIEGO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/18|. Tus amigos José Paz, Alberto "Chikitin" Paz, Astolfo Montenegro, te extrañaremos hasta el pronto reencuentro. Rogamos oraciones en tu querida memoria.

ROSSELLI, DIEGO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/18|. C.E.I.A.J.A. Marisa Wagner, acompañan en su dolor a la directora Adriana Lescano por el fallecimiento de su esposo. Ruegan oraciones en memoria de Diego Felipe Rosselli.

ROSSELLI, DIEGO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/18|. Marco Suárez y Susana participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ROSSELLI, DIEGO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/18|. Un gran amigo y vecino; acompañamos a la familia con profundo dolor. Tus vecinos Sebastián, Juana y Carolene participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROSSELLI, DIEGO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/18|. Querido amigo tu inesperada partida me deja un profundo vacío, pero estoy seguro de que estás disfrutando de la paz que tanto buscabas. Te vamos a extrañar en cada comida, en cada copa de vino compartido. Hasta siempre Diego querido. Tus amigos Alfonso Migueles y Claudia Aprile.

ROSSELLI, DIEGO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/18|. Su amigo José María Paz y familia acompaña a la familia Rosselli en este difícil momento, el fallecimiento del querido Diego. Ruega oraciones en su memoria.

SAAD, TANUS ATIE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18 en Kafar behem, Siria|. Sus hijos Ouiud y Mariano Alsaad, lloran tu partida y elevan plegarias por tu eterno descanso. Que brille para él la luz que no tiene fin.

SAAD, TANUS ATIE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18 en Kafar behem, Siria|. Su hermano Abdala Atie Saad, e hijos Gadha y Mariano participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Ouiud y Mariano en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

SAAD, TANUS ATIE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18 en Kafar behem, Siria|. Su hermano Abud Saad y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SAAD, TANUS ATIE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18 en Kafar behem, Siria|. Su sobrino Merhij Alsaad e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SAAD, TANUS ATIE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18 en Kafar behem, Siria|. Su sobrino Imad Saad y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus primos Ouiud y Mariano en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

SAAD, TANUS ATIE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18 en Kafar behem, Siria|. Su sobrino Fabián Saad y familia sufren tu partida y atesoran los recuerdos junto vos. Acompañan en el dolor a sus primos Ouiud y Mariano. Elevan oraciones por su descanso en la paz del Señor.

SAAD, TANUS ATIE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18 en Kafar behem, Siria|. Directivos y personal de las empresas Le Mans Automotores SA, Versalles Automotores SA y Senna Automotores SA participan del fallecimiento de Tanus Atie Saad, ocurrido en ciudad de Kfarbou, Hama, Siria, y los acompañan en este momento de dolor.

SAAD, TANUS ATIE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18 en Kafar behem, Siria|. Dr. Osvaldo Palau y Lic. Ricardo Dalale y familias participan del fallecimiento de Tanus Atie Saad hermano de sus socios Abdala y Abud Saad ocurrido en Ciudad de Kfarbou, Hama, Siria, y los acompañan en este momento de dolor y Que el Señor lo recoja en su Gloria.

SAMBADE, MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Su hijo Fabian, su hija politica Magdalena y su nieto Cayetano participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SAMBADE, MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Su hijo Sebastián, su hija política Lucy, sus nietos Lionel y Giuliana, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SAMBADE, MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Su madre Luz del Carmen Mitre y su tia Elva Mitre, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

SAMBADE, MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Su hermano César, su cuñada Marijó, sus sobrinos Santiago y Sabrina, participan con profundo dolor su fallecimientos. Elevamos oraciones en su memoria.

SAMBADE, MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Sus primos Ricardo, Walter, Margarita y Trinidad Sambade participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida prima Mirtha. Ruegan oraciones en su memoria.

SAMBADE, MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Sus primos Luis y Liz Zalazar y sus sobrinos Diego y Martin Zalazar, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

SAMBADE, MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Su tía Mercedes Mitre participa con profundo dolor su fallecimiento, ruega oraciones en su memoria y brille para ella la luz eterna.

SAMBADE, MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mí aunque muera vivirá. Sus primos Negrito Navarrete y Fabiana Ramos, tus sobrinos Agostina, Francisco y María Emilia Navarrete, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAMBADE, MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Sus tíos Francisca Mitre y Ramón E. Navarrete y sus primos Eduardo y Ramón Navarrete con sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

SAMBADE, MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Su prima Juana Mitre, su tío Víctor Mitre y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SAMBADE, MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. El papá de tus hijos, tu ex-cuñada Rosi y familia; Mari y flia, su ex- suegra Meca, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

SAMBADE, MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Margarita R. de Sambade, Ricardo, Walter y Margarita con sus respectivas flias. participan y acompañan con mucho dolor a toda la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

SAMBADE, MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Trinidad y su hijo Luis Martin Sambade, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SAMBADE, MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Sus amigos Jovita y Juan Manuel Carabajal, participan con inmenso dolor su fallecimiento y piden al Señor fortaleza para sus familiares. Rogamos oraciones en su memoria.

SAMBADE, MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Alicia Bejarano y Marcelo Oller, participan con honda pena el fallecimiento de su querida amiga y ruegan oraciones en su memoria.

SAMBADE, MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Las almas de los justos están en manos de Dios. Sus amigas y compañeras de la promoción 1978 del Colegio de las hermanas Franciscanas; Patricia Ávila, Nelly Basbús, Greta Chequer, Mónica Nader, Claudia Lucena, Lucrecia Spitale, Teresita Pandolfi, Graciela Secco, Adriana Rozze y Alicia Bejarano, participan con profunda tristeza su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

SAMBADE, MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Te voy a extrañar. Fuiste una persona generosa, abierta a todos, madre ejemplar, hija como no hay otra, y abuela cariñosa. Mónica Nader te despide con gran tristeza.

SAMBADE, MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Hoy hay luto en mi alma y tristeza en mi corazón, pero mi consuelo es que algún día nos volveremos a encontrar. Descansa en paz querida amiga. Mary Kapp.

SAMBADE, MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Siempre estarás en nuestros corazones, tus amigas del Taller siempre te recordarán con tu gracia, tu chispa y tu entrega generosa. Descansa Mirty junto al Señor. Betty Allende, Mary Kapp, Mariana Palavecino, Susana Cura, Graciela Sosa, Anita Sánchez, Jovita Rojas, María Alborada, Carla Sili, Inés Carrizo, Noemí Peralta, Isabel Jugo, Mirta Ruiz, Ramona Campos, Mónica Brandán, Chela Erikson, Marcela Marcos y Vilma Sandez, participan con dolor su partida.

SAMBADE, MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Señor ya está ante ti. Recíbela en tu Reino. José Coronel, Nora, Luciana, Eliana, Emilio, Elena y su nieto Lionel acompañan en el dolor a su querida familia. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

SAMBADE, MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Caminante no hagas ruido que nuestra profesora Mirtha se ha dormido en los brazos del Señor. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada, rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones. Dios abrirá las puertas del cielo para ella. Tus alumnas Florencia, Marta, Belén, Magalí, Carla e Inés.

SAMBADE, MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Carlos Ferreiro y flia. participan su fallecimiento y acompañan a su madre Luz, tia Elba y flia. en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

SAMBADE, MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Eve Mercado, sus hijas y nietos, hermanos y sobrinos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

SAMBADE, MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Su vecina Rosalía Alegre y Victoria Alegre y flia. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAMBADE, MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Su amiga del alma la despide con profundo dolor. Susana Cura de Jorge y flia. participa su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

SAMBADE, MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Rodrigo Posse, Agustina M. Ordóñez Beltrán y sus hijos participan su fallecimiento. Acompañan a Fabián y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

SAMBADE, MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Chiqui Habra y sus hijos Mariano y Victoria, Gonzalo y Agustina, Maria Inés y Álvaro, María Belén y Diego y María del Huerto y Lucas y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SAMBADE, MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Desplegaste tus alas para emprender ese añil vuelo, que tanto sabe a eternidad. Querida Mir vivirás por siempre en cada obra que se posen mis ojos y en cada trazo de mis pinceles. Maria Alborada Martínez de Cerra y su esposo Francisco Cerra participan con profundo dolor su partida al Reino Celestial. Piden al Señor envíe consuelo y fortaleza a toda su familia.

SAMBADE, MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. El Señor envió a sus ángeles para buscarte. Seras en su jardín como la luz del sol brillando en el trigo dorado y la fresca lluvia acariciando las bellas flores. María Alborada Martinez de Cerra y sus hijos Nalia Mariangeles, Anabella Ascención y Cesar Francisco participan con gran dolor su fallecimiento.

DÍAZ, REYNALDO RENÉE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18|. "Señor, ya está ante ti, recíbelo en tus brazos misericordiosos". Su esposa Nélida Fajardo, su hija Karina, hijo político Pablo participan con profundo dolor su partida y ruegan por la paz de su cuerpo y espíritu.

DÍAZ, REYNALDO RENEE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18|. Leandro Taboada, María Inés y María José Taboada e hijas participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, REYNALDO RENÉE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18|. Nos dejas los mejores recuerdos de esta vida que nos tocó compartir. Te despedimos con mucho dolor y rogamos por tu eterno descanso. Enrique Fajardo, Omar, Fany, Vanina y Andrea.

TREJO, ROLANDO ALCIDES (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Su sobrina Patricia Escobar y sus hijas Antonella, Florencia y Lourdes participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TREJO, ROLANDO ALCIDES (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Su prima Regia Escobar y sus sobrinos Máximo Gallardo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TREJO, ROLANDO ALCIDES (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Su sobrino Luis Escobar, su esposa Verónica y sus hijos Lucas, Valentina y Gonzalo participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TREJO, ROLANDO ALCIDES (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Su prima Julia Orellana y sus sobrinos Adrián Escobar, Alejandra, Agustina y Constanza participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CISTERNA, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/18|. Hermano querido, mi Negro, no hay consuelo en mi corazón. Solo ruego a Dios que nos de consuelo para seguir adelante. Te amo con el alma. Tu hermana Patricia, tu cuñado Miguel y tus sobrinos Cintia y Araceli, Leandro y flia. y Priscila invitan a la misa en su memoria a realizarse en la capilla Santísimo Sacramento a las 20 hs.

CISTERNA, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/18|. Querido hijo, no hay consuelo para tremendo dolor que nos dejaste. Solo nos queda el consuelo que estás en un lugar mejor en donde no hay sufrimiento. Te amamos. Tus padre Eloy y Julia invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la parroquia Santísimo Sacramento del Bº Borges.

CISTERNA, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/18|. Hermano, pasan los días, las horas y solo encuentro un vacío en mi andar. Comprendo que Dios te llevó pero no entiendo el por qué? Hoy solo me queda recordarte con mucho dolor en mi alma. Tu hermano Leonardo, tu cuñada Sandra y sobrinos invitan a la misa que se realizará en la parroquia Santísimo Sacramento Bº Borges a las 20 hs.

CISTERNA, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/18|. Un día como hoy te fuiste de mi lado, no hay consuelo para el dolor por tu inesperada partida. Su hermana Edith Cisterna, cuñado Aldo y sobrinos invitan a la misa que se realizará en la parroquia Santísimo Sacramento Bº Borges a las 20 hs.

ESPÍNDOLA DE CORONEL, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/18|. "Felices los de corazón puro, porque ellos verán a Dios, nuestro Señor, gozando de la paz eterna". Su hermana Rosa Espíndola y demás familiares agradecen a quienes nos acompañaron en tan triste momento. Gracias e invitamos a la misa hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 9 días de su partida al encuentro con el Señor.

MEDLELL, ANGELIO (PILA) (q.e.p.d) Falleció el 27/10/18|. Que su alma descanse en paz y brille la luz que no tiene fin. Vivirás eternamente en nuestros corazones. Tu esposa, hijos y nietos invitan a la misa en iglesia Catedral, hoy a las 20,30, al cumplirse nueve días de su partida al Reino del Señor.

PAZ DE SALOMÓN, HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Sus amigas del Centro Jub. Doc. "Carmen Palumbo" y los vecinos y amigas del grupo de oración, te recuerdan con mucho cariño porque fuiste una persona buena, generosa y eras la organizadora de las hermosas fiestas, compartimos momentos de mucha felicidad. Hoy nos reuniremos para orar por la paz de tu alma en la iglesia La Merced hoy a las 20.30 hs. Querida amiga: te extrañamos.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

CISTERNA, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/18|. Tus padres Eloy y Julia agradecen a vecinos, familiares, amigos y todos aquellos que nos acompañaron en estos momentos tan difíciles que pasamos e invitan a la misa en su memoria a realizarse en la capilla Santísimo Sacramento a las 20 hs.