Taborda: "Hay que seguir trabajando en todo para cortar la racha"

05/11/2018 -

El arquero de Central Córdoba, César Taborda se retiró del estadio Alfredo Terrera con impotencia por el empate de su equipo 1-1 ante Olimpo de Bahía de Blanca. El ex Estudiantes de La Plata, aseguró que su equipo mereció más, y que para cortar la racha negativa se debe continuar trabajando.

"Hicimos todos los méritos para ganar, especialmente en el segundo tiempo, pero fallamos nuevamente en la concreción. Creo que fuimos superiores a un rival que vino, como todos, a meterse atrás y cerrarnos todos los caminos. No queda otra que hay que seguir trabajando", explicó el arquero, en la nota que realizó dentro del campo de juego, tras el 1-1 ante el "Aurinegro" de Bahía Blanca.

Seguido, el arquero hizo un breve análisis del partido y dijo que tampoco tienen la suerte necesaria para ganar.

"No tuve trabajó en el segundo tiempo, donde supimos cambiar a tiempo en el complemento. Llegó el empate y tuvimos claras chances para ganar. No se puede cortar la mala racha, ya que hacemos todo para ganar, pero no estamos ligando", señaló.

"Son todas finales. Hay que seguir trabajando en todo para cortar la racha adversa. Uno, muchas veces, no entiende que no siempre se gana cuando se juega muy bien y se supera a un rival como fueros los cotejos de local y también de visitante", argumentó César Taborda.

Por último, se refirió al próximo partido ante Atlético Rafalea.

"Será otro partido complicado. Es una cancha complicada, pero nosotros debemos ir convencidos de que podemos ganarles. No será fácil, pero tenemos armas para poder lograrlo y, de esa forma, poder darle un poco de valor al punto sumado esta noche (por ayer)", concluyó el arquero de buenas intervenciones en el juego.