Proponen la idea de jugar el 11 y el 25

Fotos CLÁSICO. Boca y River se preparan para jugar dos finales apasionantes.

05/11/2018 -

El tema de los hinchas visitantes en las finales de la Copa Libertadores de América es el que hoy tiene a los presidentes de ambos clubes como eje central, aunque anoche le agregaron otro. Ni Daniel Angelici ni Rodolfo D’Onofrio quieren jugar los partidos el sábado 10 y el 24 del corriente.

"Los dos hemos recibido el mismo pedido de parte de la colectividad judía: que traslademos los partidos al domingo no porque no puedan ir a la cancha sino porque no lo pueden ver ni por televisión", explicó D’Onofrio, haciendo referencia a lo que sucede en el Shabat, el día sagrado de los judíos, celebrado cada sábado.

"Tenemos muchos socios judíos, y estoy muy agradecido por ello. Nosotros fuimos el primer club en poner un Boca Kosher (restaurante de comida judía) y es increíble la cola que se arma", dijo Angelici, a lo que el presidente de River agregó: "Yo no sé si una minoría o la mayoría, lo único que les puedo decir es que tienen nuestro teléfono".