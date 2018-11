Bono: 130 mil santiagueños cobrarán una ayuda en diciembre

Fotos RESPALDO. El último bono que otorga el Gobierno nacional se pagará el mes que viene por cada hijo y hasta el quinto, tal cual se informó.

05/11/2018 -

Cerca de 130 mil santiagueños titulares de Asignación Universal por Hijo estarán en condiciones de cobrar en diciembre el bono de $1.500, lo que implicará un desembolso de cerca de $195 millones para los beneficiarios de este programa en nuestra provincia.

Se trata de un subsidio extraordinario. El primero de ellos se otorgó en septiembre, y el segundo será el mes que viene y por única vez, "a los titulares de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, por cada hijo y hasta el quinto, y/o de la Asignación por Embarazo para Protección Social, previstas en la Ley Nº 24.714, sus normas complementarias y modificatorias", indica la medida anunciada oportunamente en septiembre por el presidente Mauricio Macri.

Registros históricos

Según los datos del ministerio que conduce Stanley, "el 87.4% de los niños y niñas de Argentina recibe alguna cobertura por parte del Estado. Respecto de la AUH, asignación que hoy cubre según registros históricos a la mayor cantidad de niños del país, alcanzando a más de 3.900.000 chicos".

De este modo, el monto promedio de la AUH es de $1.684, el de un Hijo con discapacidad $5.491 y los planes sociales serán de $5.750 en septiembre y $6.000 en diciembre.

No tendrán bono

Ni bien se anunció el bono de fin de año, se informó que no serán beneficiarios del bono de diciembre, todos aquellos que sean: titulares de las asignaciones familiares (Suaf); titulares de pensiones no contributivas (PNC); titulares de Hacemos Futuro; titulares de pensiones no contributivas; titulares de Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam) y jubilados.

Becas Progresar

Por otro lado, el Gobierno nacional informó que dará un bono a todos aquellos estudiantes que reciben Becas Progresar y que durante el 2018 hayan tenido un buen rendimiento académico.

Las condiciones para acceder son que los estudiantes deberán aprobar "la mitad más uno" del programa correspondiente a la carrera que estén cursando.

Asimismo, los beneficiarios de las Becas Progresar tendrán que aprobar el 100% de las materias correspondientes al año en curso con un promedio de 8 o más si quieren recibir otro bono extra, además del mencionado.

Así, los estudiantes del Progresar recibirán a fin del ciclo lectivo un pago equivalente a la totalidad del dinero que recibieron por su beca en el año.

Estas becas van desde $1.600 a $4.900 para estudiantes de carreras universitarias o terciarias.

Las mismas aumentan a medida que los estudiantes avanzan en sus carreras con montos especiales para fomentar el estudio de áreas estratégicas para el desarrollo nacional estipuladas por el Gobierno nacional.