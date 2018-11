Investigan la muerte de una mujer, hallada ahorcada en su vivienda

Fotos MEDIDAS. El Dr. Alfonzo ordenó pericias de Criminalística, la autopsia y diversos testimonios en torno al caso.

05/11/2018 -

La Policía y la Justicia investigan la muerte de una joven que fue hallada sin vida en el interior de su domicilio en el barrio Primera Junta. La Fiscalía ordenó una batería de medidas y no se descarta ninguna hipótesis en torno al hecho. De acuerdo con lo manifestado por las fuentes, ayer, en horas de la mañana, un matrimonio llegó con su hija de unos 20 años al Hospital Regional. Los médicos habrían tratado de reanimarla, pero los esfuerzos por salvarla habrían sido inútiles, ya que desde su ingreso no presentaba signos vitales. En el hecho comenzaron a intervenir efectivos policiales de la Seccional 8ª en primera instancia, los cuales se hicieron presentes en el domicilio de calle 12 de Octubre y se entrevistaron con los progenitores. Los padres de la joven habrían manifestado a los uniformados que momentos antes encontraron a su hija sin vida en el interior de la vivienda, ahorcada con un cable, del cual la desataron y la trasladaron al Regional tratando de salvarla. El hecho fue informado al fiscal de turno, Dr. Ramón Rubén Alfonzo, el cual dispuso que efectivos de Criminalística se hagan presente en el inmueble y realicen las pericias correspondientes, que el médico de Policía examine los restos de la joven -que sería de apellido Valoy- y que su cuerpo sea trasladado a la Morgue Judicial para que se le practique la autopsia. El Dr. Alfonzo también habría dispuesto que se tomen testimonios y se le eleven los partes médicos, y que se realice un informe socioambiental. Las fuentes remarcaron que los investigadores no descartaban ninguna hipótesis en torno al hecho. En las redes sociales los amigos de la joven la despedían con emotivos mensajes, incrédulos del trágico desenlace y su inesperada partida.