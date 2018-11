La nafta aumentó 10% en dólares y es de las más caras de la región

05/11/2018 -

Un 75% contra 116% es la brecha entre cuánto subió el precio de la nafta y la evolución del tipo de cambio cuando llegó a su pico (en septiembre). Es el principal sostén de las petroleras cuando explican la necesidad de incrementos adicionales del precio al público. Frente a costos dolarizados, argumentan que hay que actualizar ingresos. Sin embargo, una preocupación que surgió en los últimos meses es la capacidad del consumidor para hacer frente a la suba simultánea de precios y baja real de los salarios, y no empezar a recortar consumo, porque aún no se actualizaron las remuneraciones desde el comienzo del proceso devaluatorio. Ese panorama empeoró cada vez más ante cada aumento, como el que se aplicó este fin de semana. Con esas subas, el precio del litro de nafta medido en dólares vio un incremento del 9,8%, usando una divisa igual a $36,50 como referencia. Eso llevó el nuevo precio a u$s1,23; por encima del promedio mundial y entre los más altos de la región. Así, la nafta en Argentina es 48% más cara que en Estados Unidos (u$s0,83 por litro) y 17% superior que en Canadá (u$s 1,05), según los datos de Global Prices, destacó un informe de Infobae. En Sudamérica, está ubicado en el cuarto lugar. Sólo es más cara en Uruguay (u$s1,67 por litro), Chile (u$s 1,30) y Brasil (u$s1,28), mientras que el litro de nafta súper es más barato en Perú (u$s1,13 por litro), Paraguay (1,03), Colombia (0,74), Bolivia (0,54), Ecuador (0,39) y Venezuela (que tiene el combustible más barato del mundo a u$s0,01 por litro). En términos de comparación mundial, de acuerdo a los países relevados por Global Prices Petroleum, Argentina se encuentra ligeramente por encima del promedio, está 102 entre las 182 mediciones. Según la comparación, también hay que tomar en cuenta el hecho de que dentro del grupo de naciones que rondan el precio de u$s1.23, la mayoría tienen una población con un ingreso promedio mayor al argentino, como son los casos de las economías desarrolladas.