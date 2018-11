Fotos Presión ocular, para tener cuidado siempre

05/11/2018

La hipertensión ocular significa que la presión dentro del ojo (presión intraocular o PIO) es más alta de lo normal. Si no se trata, la presión ocular elevada puede causar glaucoma y la pérdida permanente de la visión en algunas personas.

Sin embargo, algunas personas pueden tener hipertensión ocular sin desarrollar ningún daño en sus ojos o visión, y así lo puede determinar un examen de la vista completo y un examen del campo visual.

Los investigadores han estimado que la hipertensión ocular tiene de 10 a 15 veces más probabilidades de ocurrir que el glaucoma primario de ángulo abierto, el tipo más común de glaucoma. Según el estudio de tratamiento de la hipertensión ocular, de 4.5 a 9.4 % de los estadounidenses de 40 años o mayores tienen hipertensión ocular, lo que aumenta el riesgo de desarrollar glaucoma, una amenaza para la vista.

¿Cómo saber si se tiene hipertensión ocular?

La presión ocular elevada puede ser segura o puede causar daño al nervio óptico (glaucoma).

Usted no puede saber por sí mismo si tiene hipertensión ocular porque no hay signos externos, tales como dolor en el ojo o los denominados ojos rojos. En un examen de la vista completo, el profesional de la visión es el que medirá la PIO y la comparará con los niveles normales.

Una lectura de presión ocular de 21 mm Hg (milímetros de mercurio) o más significa que hay hipertensión ocular.

Si usted visualiza su ojo como un globo inflado a presión, puede entender mejor por qué la hipertensión ocular debe ser monitoreada. Una presión demasiado alta o que continúa aumentando ejerce una fuerza en el interior del ojo que puede dañar el delicado nervio óptico del ojo y causar glaucoma.

Los factores que causan o están asociados con la hipertensión ocular son prácticamente los mismos factores de las causas del glaucoma, entre ellos:

* Excesiva producción del humor acuoso. El humor acuoso es un líquido transparente que se produce en el ojo por el cuerpo ciliar, una estructura situada detrás del iris. El humor acuoso fluye a través de la pupila y llena la cámara anterior del ojo, que es el espacio entre el iris y la córnea.

El humor acuoso drena fuera del ojo a través de una estructura llamada malla trabecular, en la periferia de la cámara anterior, donde se unen la córnea y el iris. Si el cuerpo ciliar produce demasiado humor acuoso, la presión dentro del ojo aumenta y causa hipertensión ocular.

* Insuficiente drenaje del humor acuoso. Si el humor acuoso drena muy lentamente fuera del ojo, perturba el equilibrio normal de la producción y el drenaje del líquido transparente del ojo, lo que también causará presión ocular alta.

* Ciertos medicamentos pueden tener como efecto secundario la hipertensión ocular en ciertas personas. Los medicamentos esteroides utilizados para tratar el asma y otras afecciones han demostrado que aumentan el riesgo de hipertensión ocular. Incluso las gotas oculares con esteroides utilizadas tras la cirugía con la técnica Lasik y otras cirugías refractivas pueden causar presión ocular elevada en personas susceptibles. Si le han recetado esteroides por cualquier motivo, consulte con el doctor de la visión para ver la frecuencia con la que le deben revisar su PIO.

* Trauma ocular. Una lesión en el ojo puede afectar el balance de producción del humor acuoso y el drenaje fuera del ojo, lo que podría provocar hipertensión ocular.

A veces, puede ocurrir meses o años después de la lesión. Durante sus exámenes de la vista de rutina, asegúrese de mencionarle a su doctor si usted ha tenido algún trauma ocular, ya sea recientemente o en el pasado.

Según los especialistas, no existe una causa clara por la que se produzca el aumento de la presión intraocular. Las razones por las que se ocasionan daños en el sistema de drenaje del humor acuoso no están determinados, si bien cada vez hay más estudios que señalan que este problema puede verse favorecido por el estrés oxidativo. Cuando el ojo está sano, los radicales libres se ven compensados de manera natural por los antioxidantes del humor acuoso. Sin embargo, cuando aumentan los radicales libres y se reduce el mecanismo de defensa antioxidante, las probabilidades de que haya estrés oxidativo y, también de que aparezcan patologías oculares como el glaucoma, aumentan. Existen determinadas circunstancias que favorecen la aparición de estrés oxidativo: edad: tabaco; contaminación; mala alimentación.

Cómo prevenir

Los hábitos saludables ayudan a reducir el estrés oxidativo y, como consecuencia, disminuyen el riesgo de presión intraocular alta. Para mantener unos niveles normales de PIO, es aconsejable practicar deporte de manera habitual, no fumar y, también, no abusar del alcohol. Aunque no existe aún una dieta clara para prevenir la tensión intraocular alta, los expertos coinciden en que llevar a cabo algunas sencillas pautas alimentarias favorecen una buena salud visual en general y ayudan a mantener unos correctos niveles de PIO:

Llevar una alimentación variada, rica en vitaminas antioxidantes como la C, la B1, el caroteno, el licopeno, la luteína y la zeaxantina. Para conseguirlo, los expertos recomiendan consumir a diario 4-5 piezas de frutas y verduras.

Evitar la sal, harinas y azúcares refinadas. Estos ingredientes se encuentran, sobre todo, en alimentos precocinados y procesados, como la comida rápida o la bollería industrial. Cocinar de la manera más saludable posible para que se mantengan todos los nutrientes: es mejor cocinar al vapor que hervir, por ejemplo.

Si usted tiene cualquiera de estas afecciones, desde la Sociedad Santiagueña de Oftalmología aconsejamos siempre acudir al Oculista, que le recomendará exámenes de la vista y mediciones de la presión ocular más frecuentemente.