Cayeron las ventas 9,4% y aún no se avizora cuál será el piso en Santiago

05/11/2018 -

Las ventas minoristas de los comercios pymes cayeron 9,4% en octubre frente a igual mes del año pasado, medidas en unidades, y acumulan una baja anual de 4,9% en los primeros diez meses del año.

Todos los rubros que componen la canasta minorista tuvieron caídas muy fuertes en un mercado que vendió lo justo y necesario. La gente controló mucho el gasto con tarjetas y le escapó, incluso, a las cuotas sin interés por las altas tasas punitorias cuando se paga solo el mínimo. Aunque entre la opción de abonar en un solo pago o en más de uno sin interés, siempre se eligió a plazo.

"Las tasas de financiamiento de las tarjetas de crédito son exageradamente altas lo que está resintiendo mucho el consumo, se nota el miedo de los consumidores a endeudarse", dijo Alberto Juan Mazzoni, prosecretario de la Federación de Centros Comerciales a Cielo Abierto de la ciudad de Corrientes. Según su visión, la situación del mes fue muy mala y "el Día de la Madre fue el peor en muchos años".

Por cierto, esa celebración en octubre ayudó a mejorar las ventas en relación a septiembre, pero no frente al año pasado. Se vendió muy poco, el regalo fue discreto, y si bien hubo muchísimas promociones, no alcanzaron para salvar la fecha donde las familias hicieron más paseos que compras. La caída en el poder adquisitivo del ingreso familiar es muy visible y la demanda no está pudiéndose sostener siquiera con las oportunidades de financiamiento que ofrecen algunos negocios.

En rojo

En octubre, el 76,4% de los comercios consultados tuvieron bajas anuales en sus despachos, sólo 17,4% crecieron y el 6,2% se mantuvo sin cambios. Hay mucha preocupación entre los empresarios sobre cómo será la venta de fin de año si el mercado no repunta.

Dos efectos que se están dando son el incremento en la venta online. Muchos negocios están sumando esa modalidad para captar especialmente al púbico joven o participar de eventos de alto alcance como fue el Cyber Monday en los últimos tres días del mes.

Los más castigados

Todos los rubros relevados cayeron en la comparación anual. Los derrumbes llegaron al 15,3% como fue el caso de "Joyerías y Relojerías", que tuvo muy poca salida en los últimos meses, agravado además por el incremento de la venta ilegal en las calles de las grandes ciudades.

Otro ramo muy golpeado fue "Marroquinería" con un desplome anual de 12,9% en las cantidades vendidas, y una actividad que no reacciona.

En algunas provincias, caso Salta, varios negocios del sector comenzaron a abrir de horario corrido (sin siesta) para tratar de que rote más la mercadería.

En "Materiales para la Construcción", el despacho tuvo un hundimiento del 14,1% en cantidades frente a igual mes del 2017. Los comercios están preocupados por la cantidad de productos que salen en el mercado informal.