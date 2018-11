Cacho Castaña lanzó nuevos comentarios contra las mujeres

05/11/2018 -

"Están bravas las minas, cambió la época. Las mujeres ahora se enojan como se enojó Sol Pérez. Está muy mal, no está bien la piba esa, aflojemos. Fue irrespetuosa con Laurita (Fernández), con Flor (Peña), que se deje de joder", lanzó en el programa radial que conduce Marcelo Polino por Mitre. Y agregó: "Miro todas las noches el Bailando, pero me rompe las pelotas que las minas se peleen, me enoja, a la minas hay que volteárselas. La juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo, hay que esperar que se les caiga el culo a todas y sabés cómo van a aflojar".

Sus frases volvieron a crear un clima incómodo, como cuando durante una entrevista con "Involucrados", el programa que conduce Mariano Iúdica, por América, el cantante quiso sumar un "chiste de antaño": "Cuando la violación es inevitable, relajate y gozá", lo que le valió no solo el repudio generalizado, sino la suspensión de sus shows. Castaña pidió disculpas públicas y se retiró durante bastante tiempo de las tablas.

Esta vez, para intentar bajar el tenor de sus declaraciones le preguntaron sobre qué solución cree mejor para que las bailarinas dejen de confrontarse. "Que no se peleen, que se hagan amigas, que se den unos besitos, que muestren cómo se besa, todo", dijo.