El programa "Combate" se despedirá de la pantalla de Canal 9 en diciembre y no se sabe si habrá una futura temporada

05/11/2018 -

El programa de desafíos y pruebas físicas, "Combate", fue el semillero del que salieron figuras mediáticas como Flor Vigna, Mica Viciconte y Sol Pérez, quienes lograron tracender ese espacio televisivo y forjarse una carrera en la televisión. Pues bien, ese programa que las vio nacer se despedirá de la pantalla de Canal 9, en diciembre próximo, con la conducción de Laurita Fernández y Juani Martínez.

"Personalmente, creo que el programa cumplió con un ciclo, más allá del rating, que nos fue muy bien gracias a todos", señalo Laurita, a Ciudad.com, y agregó: "El formato debe descansar. Me parece una decisión inteligente y ojalá en marzo/abril nos reencontremos, divirtiéndonos en otro marco, pero con muchos de los que hoy hacemos Combate".

En el verano, "Combate" no estará al aire, y Laurita, quien hoy es además jurado del Bailando por un sueño, hará temporada con el musical "Sugar", en Mar del Plata.

"Con este se cumplen cinco años maravillosos, casi anormal en la tele de hoy en día que un programa dure tanto tiempo. Casi mil programas hicimos, trece generaciones y cientos de chicos, literalmente, que pasaron y empezaron en Combate. ¡Cuando llegue el último día, va a ser un día muy especial y emocionante para todos!", remarcó Laurita.

En lo personal, la bailarina atraviesa uno de sus mejores momentos. En pareja con el actor Nicolás Cabré, Laurita confesó en el programa radial "Agarrate Catalina", qué es lo que la enamoró del ex de Eugenia "China" Suárez y muchas actrices más: "Tiene esa simpleza y es alguien auténtico, no está contaminado por divismos ni nada. Y me conecta mucho con algo muy lindo mío, donde me siento cómoda y bien. Es ahí donde, charlando, conectamos por ese lugar", remarcó Fernández.