¿Por qué funcionan muy bien las historias de superhéroes?

Fotos El cineasta español admitió que a él las historias no le importan, sino que lo entretienen y lo divierten.

05/11/2018 -

El cineasta español Álex de la Iglesia, quien se reconoce como un "friki" fanático de los cómics, afirmó que si bien no le interesan las historias de superhéroes de Marvel y DC que en la última década copan el cine y la TV, cree que "es imposible que no funcionen" con el público. ¿Por qué? "Porque se está cumpliendo un sueño. Lo que mucha gente solo había imaginado lo ves en imagen real. Y porque están contando historias de gente extraordinaria y la gente no quiere que le digas como tiene que vivir la vida; lo que sí quiere es a través de estos personajes extraordinarios descubran lo que tienen que hacer. Necesitas una mitología para entender la vida, y no es un invento de ellos sino de los griegos. Necesitas grandes dioses cometiendo equivocaciones".