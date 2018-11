Del Toro: "Mi raza está siendo vilipendiada"

05/11/2018 -

El mexicano Guillermo del Toro recibió un homenaje por parte del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles y en su discurso de agradecimiento afirmó que valoraba el reconocimiento, especialmente en unos tiempos en los que, aseguró, mi "raza está siendo vilipendiada. Tengo que creer que este tributo no es accidental y llega en un momento en el que mi raza está siendo vilipendiada y están intentando que desaparezcan tanto mi país como mi comunidad a través de ciertas leyes", señaló. "Somos los marginados, los extraños, pero aquí estamos llenos de esperanza", agregó el ganador del Oscar al mejor director ("The Shape of Water") en la pasada edición de los premios de la Academia de Hollywood.