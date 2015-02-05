CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 6 de noviembre de 2018

06/11/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MÍ

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.30 LA VOZ ARGENTINA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

01.00 KARA PARA ASK

01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN


PROGRAMACIÓN DÍA MIÉRCOLES 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.30 NICK JR.

10.30 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MÍ

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.30 LA VOZ ARGENTINA

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

23.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

00.15 MORIR DE AMNOR


CANAL14

11.30 FANÁTICAS

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONÍA

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 SÁBADO SAGRADO

16.00 EL CLÁSICO: CENTRAL CBA VS. OLIMPO (R)

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 DE A DOS

20.00 EL PODIO

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR EL TURF


CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

13.30 EXPRESS SPORT

12.30 NOTI EXPRESS

13.00 LA OVALADA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 NUESTRO FÚTBOL

16.30 LOS TUERKAS

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO


PELÍCULAS

CINEMAX

06.00 EL HIJO DEL PRESIDENTE

08.00 GIGANTES DE ACERO

10.27 QUISIERA SER MILLONARIO

12.42 DUPLICIDAD

15.13 QUIERO ROBARME A LA NOVIA

17.16 CARS

19.32 GIGANTES DE ACERO

22.00 GAME OF THRONES 05 EPS 06

23.00 EL HIPNOTIZADOR 01 EP 01


TCM

08.20 LA NIÑERA

08.42 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.29 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

10.19 LOST

11.50 LA NIÑERA

12.36 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

14.12 ROGER WATERS THE WALL

16.05 HELLBOY

17.54 SIN MIEDO A LA MUERTE

19.36 LOS FEDERALES

22.00 CANDYMAN

23.49 LOS VAMPIROS DE JOHN CARPENTER


TNT

06.00 LOS ANGELES DE CHARLIE

07.48 AJUSTE DE CUENTAS

09.48 EN BUSCA DE LA FELICIDAD

11.58 POSEIDÓN

13.37 LA ENTREGA INMEDIATA

15.14 SHANGHAI KID

17.14 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

19.27 JURASSIC WORLD - MUNDO JURÁSICO

22.00 EL SECRETO DE SELENA

23.00 ¿QUÉ PASÓ AYER?

00.54 ESTE ES EL FIN

 

SPACE

06.34 LA HABITACIÓN DEL PÁNICO

08.33 VELOCES Y MORTALES

10.03 CIUDAD EN LLAMAS

11.49 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LAS DOS TORRES

15.07 EL ULTIMÁTUM DE BOURNE

17.12 LA ROCA

19.47 60 SEGUNDOS

22.00 THE BRINK. EL ABORDAJE

23.50 SABOTAJE


CINECANAL

10.30 LA MECÁNICA DEL CORAZÓN

12.07 ¿QUÉ VOY A HACER CON MI MARIDO?

13.52 ZATHURA. UNA AVENTURA FUERA DE ESTE MUNDO

15.40 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. LA TRAVESÍA DEL VIAJERO DEL ALBA

17.40 TRANSFORMERS. EL LADO OSCURO DE LA LUNA

20.27 UNA NOCHE FUERA DE SERIE

22.00 EDDIE, EL ÁGUILA

23.50 PANDORUM. TERROR EN EL ESPACIO

01.42 EL FIN DE LOS TIEMPOS


SONY

09.00 MARVEL AGENTES DE S.H.I.E.L.D.

13.00 CAPA Y DAGA, DE MARVEL

15.00 LOBO ADOLESCENTE

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

19.30 EL CASTIGADOR

22.00 MARVEL AGENTES DE S.H.I.E.L.D.

23.00 CAPA Y DAGA, DE MARVEL


A DÓNDE IR

DELFINA RESTOBAR

(ROCA (S) 353)

*HOY A LAS 22, EL CINECLUB MÈLIÉS PROYECTARÁ LA PELÍCULA “MALICIOUS”.


SOCIEDAD SIRIO LIBANESA

(JUJUY 79)

* VIERNES 9, A LAS 21, SE REALIZARÁ EL 3º ENCUENTRO DE COROS “CANTARES POLIFÓNICOS”, ORGANIZADO POR EL CORO RESONANCIAS Y LA SOCIEDAD SIRIO LIBANESA DE SANTIAGO.


CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

* SÁBADO 10, A LAS 22, LA BANDA DE MÚSICA DE SANTIAGO DEL ESTERO, HYPNOSIS, HARÁ UN HOMENAJE A QUEEN.


CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE “DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y ADULTOS.


MILONGA DE PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

* TODOS LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.


CINES

SUNSTAR

CASCANUECES Y LOS CUATRO

REINOS (2D)

AVENTURA (ATP)

HASTA EL 07/11 16:10 (Cast) 18:25

(Cast)

ALFA (2D)

THRILLER, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 07/11 20:00

HALLOWEEN (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 07/11- 17:00 (Cast) 19:30

(Subt) 22:00 (Subt)

PIE PEQUEÑO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 07/11 16:20 (Cast)

ESCALOFRÍOS 2 (2D)

COMEDIA (ATP)

HASTA EL 07/11 18:15 (Cast)

CASCANUECES Y LOS CUATRO

REINOS (3D)

AVENTURA (ATP)

HASTA EL 07/11 20:30 (Cast) 22:50

(Cast) 01:00 (Cast)

GONJIAM: HOSPITAL MALDITO

(2D)

TERROR (+13 AÑOS)

HASTA EL 07/11 20:10 (Cast) 22:20

(Subt)

VENOM (2D)

CÓMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 07/11 17:20 (Cast)

BOHEMIAN RHAPSODY

(2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

HASTA EL 07/11- 16:40 (Cast) 19:20

(Subt) 22:00 (Subt)

EL POTRO (2D)

DRAMA , BIOGRAFÍA (+ 16 AÑOS)

HASTA EL 07/11 22:20 (Cast)

HÍPER LIBERTAD

CASCANUECES Y LOS CUATRO

REINOS ATP CASTELLANO

2D 18:20 - 20:20- 22:40

HALLOWEEN APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 22:30

SUBTITULADO 22:30 (SOLO JUEVES)

PIE PEQUEÑO ATP

CASTELLANO 2D 17:50

BOHEMIAM RHAPSODY 2D

APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:20- 20:00-

SUBTITULADA 2D 22:50 - (SOLO EL

JUEVES)

VENOM 2D APTA 13 AÑOS CASTELLANO

2D 20:10 -

ANTICIPADAS EN VENTA

BURN THE STAGE:LA PELÍCULA ESTRENO

29-11-2018


 
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