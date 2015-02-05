CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 6 de noviembre de 2018
Por El Liberal
06/11/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MÍ
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.30 LA VOZ ARGENTINA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
01.00 KARA PARA ASK
01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN
PROGRAMACIÓN DÍA MIÉRCOLES 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.30 NICK JR.
10.30 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MÍ
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.30 LA VOZ ARGENTINA
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
23.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
00.15 MORIR DE AMNOR
CANAL14
11.30 FANÁTICAS
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EN ARMONÍA
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 SÁBADO SAGRADO
16.00 EL CLÁSICO: CENTRAL CBA VS. OLIMPO (R)
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 DE A DOS
20.00 EL PODIO
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR EL TURF
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
13.30 EXPRESS SPORT
12.30 NOTI EXPRESS
13.00 LA OVALADA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 NUESTRO FÚTBOL
16.30 LOS TUERKAS
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
PELÍCULAS
CINEMAX
06.00 EL HIJO DEL PRESIDENTE
08.00 GIGANTES DE ACERO
10.27 QUISIERA SER MILLONARIO
12.42 DUPLICIDAD
15.13 QUIERO ROBARME A LA NOVIA
17.16 CARS
19.32 GIGANTES DE ACERO
22.00 GAME OF THRONES 05 EPS 06
23.00 EL HIPNOTIZADOR 01 EP 01
TCM
08.20 LA NIÑERA
08.42 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.29 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
10.19 LOST
11.50 LA NIÑERA
12.36 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
14.12 ROGER WATERS THE WALL
16.05 HELLBOY
17.54 SIN MIEDO A LA MUERTE
19.36 LOS FEDERALES
22.00 CANDYMAN
23.49 LOS VAMPIROS DE JOHN CARPENTER
TNT
06.00 LOS ANGELES DE CHARLIE
07.48 AJUSTE DE CUENTAS
09.48 EN BUSCA DE LA FELICIDAD
11.58 POSEIDÓN
13.37 LA ENTREGA INMEDIATA
15.14 SHANGHAI KID
17.14 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE
19.27 JURASSIC WORLD - MUNDO JURÁSICO
22.00 EL SECRETO DE SELENA
23.00 ¿QUÉ PASÓ AYER?
00.54 ESTE ES EL FIN
SPACE
06.34 LA HABITACIÓN DEL PÁNICO
08.33 VELOCES Y MORTALES
10.03 CIUDAD EN LLAMAS
11.49 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LAS DOS TORRES
15.07 EL ULTIMÁTUM DE BOURNE
17.12 LA ROCA
19.47 60 SEGUNDOS
22.00 THE BRINK. EL ABORDAJE
23.50 SABOTAJE
CINECANAL
10.30 LA MECÁNICA DEL CORAZÓN
12.07 ¿QUÉ VOY A HACER CON MI MARIDO?
13.52 ZATHURA. UNA AVENTURA FUERA DE ESTE MUNDO
15.40 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. LA TRAVESÍA DEL VIAJERO DEL ALBA
17.40 TRANSFORMERS. EL LADO OSCURO DE LA LUNA
20.27 UNA NOCHE FUERA DE SERIE
22.00 EDDIE, EL ÁGUILA
23.50 PANDORUM. TERROR EN EL ESPACIO
01.42 EL FIN DE LOS TIEMPOS
SONY
09.00 MARVEL AGENTES DE S.H.I.E.L.D.
13.00 CAPA Y DAGA, DE MARVEL
15.00 LOBO ADOLESCENTE
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
19.30 EL CASTIGADOR
22.00 MARVEL AGENTES DE S.H.I.E.L.D.
23.00 CAPA Y DAGA, DE MARVEL
A DÓNDE IR
DELFINA RESTOBAR
(ROCA (S) 353)
*HOY A LAS 22, EL CINECLUB MÈLIÉS PROYECTARÁ LA PELÍCULA “MALICIOUS”.
SOCIEDAD SIRIO LIBANESA
(JUJUY 79)
* VIERNES 9, A LAS 21, SE REALIZARÁ EL 3º ENCUENTRO DE COROS “CANTARES POLIFÓNICOS”, ORGANIZADO POR EL CORO RESONANCIAS Y LA SOCIEDAD SIRIO LIBANESA DE SANTIAGO.
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
* SÁBADO 10, A LAS 22, LA BANDA DE MÚSICA DE SANTIAGO DEL ESTERO, HYPNOSIS, HARÁ UN HOMENAJE A QUEEN.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE “DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y ADULTOS.
MILONGA DE PLAZA LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
* TODOS LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
CASCANUECES Y LOS CUATRO
REINOS (2D)
AVENTURA (ATP)
HASTA EL 07/11 16:10 (Cast) 18:25
(Cast)
ALFA (2D)
THRILLER, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 07/11 20:00
HALLOWEEN (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 07/11- 17:00 (Cast) 19:30
(Subt) 22:00 (Subt)
PIE PEQUEÑO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 07/11 16:20 (Cast)
ESCALOFRÍOS 2 (2D)
COMEDIA (ATP)
HASTA EL 07/11 18:15 (Cast)
CASCANUECES Y LOS CUATRO
REINOS (3D)
AVENTURA (ATP)
HASTA EL 07/11 20:30 (Cast) 22:50
(Cast) 01:00 (Cast)
GONJIAM: HOSPITAL MALDITO
(2D)
TERROR (+13 AÑOS)
HASTA EL 07/11 20:10 (Cast) 22:20
(Subt)
VENOM (2D)
CÓMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 07/11 17:20 (Cast)
BOHEMIAN RHAPSODY
(2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
HASTA EL 07/11- 16:40 (Cast) 19:20
(Subt) 22:00 (Subt)
EL POTRO (2D)
DRAMA , BIOGRAFÍA (+ 16 AÑOS)
HASTA EL 07/11 22:20 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
CASCANUECES Y LOS CUATRO
REINOS ATP CASTELLANO
2D 18:20 - 20:20- 22:40
HALLOWEEN APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 22:30
SUBTITULADO 22:30 (SOLO JUEVES)
PIE PEQUEÑO ATP
CASTELLANO 2D 17:50
BOHEMIAM RHAPSODY 2D
APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:20- 20:00-
SUBTITULADA 2D 22:50 - (SOLO EL
JUEVES)
VENOM 2D APTA 13 AÑOS CASTELLANO
2D 20:10 -
ANTICIPADAS EN VENTA
BURN THE STAGE:LA PELÍCULA ESTRENO
29-11-2018