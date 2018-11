FÚNEBRES | 6 de noviembre de 2018

06/11/2018 -

Honorio Ramón Gerez

Mirta Ester Gómez (Loreto)

Ada Esther Díaz

Rigma Alcira Jiménez

Nélida Argentina Quiña Vda. de Giménez

Estefanía Nahiara Contreras

Carlos Emanuel Velásquez (La Banda)

Raúl Rodolfo Loto (La Banda)

Edgar Omar Coronel (La Banda)

Oscar Mario Raimundi

Florencio Rolando Altamiranda

ALTAMIRANDA, FLORENCIO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/18|. Sus hijos Jorge, Nilda, sus nietos Sebastián, Marisol, Alejandra, Natalia, Carolina, bisnietos Sailen , Samir, Florencia, Abijail , Saira, Nehemia y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas cementerio El Descanso. Cob. Carusa Cia. Argentina de Seguros. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

CONTRERAS, ESTEFANÍA NAHIARA (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18|. Sus padres Raúl y Yaqui, sus abuelos, primos, tíos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Luján. Dpto. Guasayán. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

DÍAZ, ADA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/18|. Sus hermanos Nora, Pacha, Eli, sus cuñados Juan, Carlos, Dito y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

DIAZ, ADA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Tato González y flia., participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y que el Señor la recoja en su Gloria.

DÍAZ, ADA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18|. Luisa Gómez Coronel de Lucatelli, sus hijos Mariana, Martín, Pablo y sus respectivas familias participan el fallecimiento de Ada y acompañan a su familia, con especial afecto a su amiga Norita de Grupalli.

DÍAZ, ADA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18|. Pablo Ramón Lucatelli y familia participan el fallecimiento de la hermana de su querida tía Norita.

DÍAZ, ADA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18|. Adriana Del Vitto participa el fallecimiento de la hermana de su querida profesora y amiga Norita de Grupalli y abraza y saluda a su familia.

DÍAZ, ADA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18|. Mary Antonio, Ruli Antonio, Chini Antonio, Walter Antonio y flia., participan con dolor su fallecimiento y elevan oraaciones en su memoria.

DÍAZ, ADA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18|. Walter Antonio y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, RENÉ (Torito) (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18|. Anita Soriano y flia., participan con profundo dolor su partida al reino de Dios y acompañan en su dolor a Nelly y Karina. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, RENÉ (Torito) (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18|. Sus vecinos Luis Rearte y Sra. Beatriz de Rosolino, Nélida Canlle, Oda Costa y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GENTILE, TOMASA (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Leonor de Schrage y familia, Enrique Schrage y familia y Silvia Schrage y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

GENTILE, TOMASA (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. "Que el Señor la tenga a su lado como nosotros en el corazón". Te extrañaremos Tomasita. Sus amigas Norma Martínez y Silvia Roldán participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GENTILE, TOMASA (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. "Las almas buenas caminan en presencia del Señor y descansa en paz en su morada celestial". Tomy querida, mi amiga de toda la vida, imposible creer que te hayas ido, esa sonrisa de bondades y cariños me acompañan siempre y vivirás en mi recuerdo". Carolina Sanguedolce, su hija Claudia Marcela Jerez, su hijo político Mario Luis Seiler, sus nietos Maxi y Stefano Seiler participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en estos momentos de tristeza a sus hijos Anita, Patricia, Viviana y Enrique, sus hermanos queridos Anita y Nicolás Gentile, su hermana política María Inés Brazo, sobrinos y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria. Que descanse en paz.

GENTILE, TOMASA (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Josefa Sanguedolce, su hija María del Rosario Sanguedolce participa con profundo dolor el fallecimiento de la querida amiga Tomy y acompañan en estos momentos de dolor a sus queridos hijos, hermanos y demás familiares. Elevan oraciones en su querida memoria. Que descanse enpaz.

GENTILE, TOMASA (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Su amiga y las amigas de sus hijas: Charito, Rossana, Karina y Claudia Cavallotti las abrazan y acompañan en su dolor por la pérdida de Tomy.

GENTILE, TOMASA (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Las amigas de su hija Viviana: Cecilia, Carlota, Eke, Bachi, Blanqui, Claudia Azar, Claudia B., Gaby, María Silvia, Marisa, Moni, Patricia, Pepa, Roxi, Silvia, Sase, Susy y todos sus compañeros de la promoción 79 acompañan a su familia en este momento de dolor.

GENTILE, TOMASA (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Ñatita Castaño de Barrón, manda su más sentido pésame y un cariñoso abrazo para toda la familia. Ruega oraciones en su querida memoria.

GENTILE, TOMASA (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Compañera de Patricia Sisack. Colegio Sgo. del Estero English High Scholl y el Jardín Teddy Bear, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GENTILE, TOMASA (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Querida Tomy, que sorpresa tu partida, hace apenas tres días, hablando por teléfono, me contabas de tus proyectos, de tus dudas en algunas decisiones que queridas tomar. Ahora ya descansas junto al Señor, donde reina el amor y la paz. Sara Mirta "Chilú" Rampulla, sus hijos Dr. Martín Antenor y Facundo Manuel Aguirre participan con profundo dolor su fallecimiento.

GEREZ, HONORIO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18|. Sus hijas Guigui y Suni. Sus nietos Maria Victoria y Omar Gerez. Y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores.Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162.Tel. 4219787.

HERRERA ARIAS, MANUEL HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/18|. "El Señor es mi pastor nada me falta, en verdes praderas me hace reposar, me conduce a fuentes tranquilas y recrea mis fuerzas". Salmo 22-23. La comunidad educativa del CEIJA San José Obrero, lamenta la partida y participa el fallecimiento del Sr. esposo de la Sra. Martha Bolañez de Herrera arias, presidente de la Cooperadora Escolar de la institución. Elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, RIGMA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/18|. Sus padres Rigma, Pocho, primas Laura, Noel y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio El Descanso a las 9. Casa de duelo Bº Ej. Arg. Sala velatoria. SERVICIO IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

JIMÉNEZ, RIGMA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/18|. "Con la paz del Señor, nos saciamos". Su madre Rigma Videla de González, Alfredo Antonio González y demás fliares. participan en el dolor por la pérdida. Sus restos son honrados en la sala velatoria Espíritu Santo del Bº Ejército Argentino y serán trasladados al cementerio Parque El Descanso hoy a las 9 hs. Ruegan oraciones cristianas.

JIMÉNEZ, RIGMA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/18|. Su tía Juana Galván e hijo participan e invitan a acompañar sus restos al cementerio Parque El Descanso, hoy a las 9 hs.

JIMÉNEZ, RIGMA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/18|. Su vecino, familia Lucatelli participan de su fallecimiento e invitan a acompañar sus restos al cementerio Parque El Descanso hoy a las 9 hs. Ruega oración en su memoria.

JIMÉNEZ, RIGMA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/18|. La comunidad educativa del Colegio Fundación Cultural "La Brasa" despide con profundo afecto a su querida compañera Rigma. Elevando plegarias al Altísimo por su descanso eterno.

JIMÉNEZ, RIGMA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/18|. "Alabado sea Jesús por recibirte en su Reino". Norma Liliana del V. Castillo acompaña espiritualmente a su mamá Rigma Videla y ruega oraciones por el descanso eterno de Rigmi.

JIMÉNEZ, RIGMA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/18|. ¡Ningún lugar está lejos cuando unen los lazos del amor! Por siempre en el recuerdo de tu grupete turno mañana del colegio Fundación Cultural "La Brasa": Mechy Ferez, Rosita Saad, Claudia Timo, Claudia Cáceres, Andrea Martínez, Santillán, Fabi Sayago, Sheila Llanes Coronel, Paola Maguna, Juana Pettinichi, Mauro Leguizamón, Víctor Díaz, Roberto Espinillo y Fredy Gómez. Ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, RIGMA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/18|. Mi querida directora de insumos, como solíamos decirte, gracias por tu acompañamiento, afecto y apoyo incondicional. Fuiste un pilar invalorable en mi gestión. Perdurará por siempre el recuerdo de una gran compañera, noble, honrada y responsable. Que el Señor te reciba en su reino, te colme de bendiciones y goces de la felicidad eterna. Te despido con inmenso afecto. Lic. Mercedes Ferez.

JIMÉNEZ, RIGMA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/18|. Los servidores de la parroquia Espíritu Santo y las comunidades de Ntra. Sra. de Guadalupe de Campo Contreras acompañan en la oración a la ministra de comunión Rigma Videla de González en la transición de su hija.

JIMÉNEZ, RIGMA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/18|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". La comunidad educativa de la Esc. Técnica Nº 8. participa su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, RIGMA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/18|. El Departamento de Lengua Extranjera de la E.T. Nº6 ''Comandante Manuel Besares', participa del fallecimiento de nuestra querida colega. Que en paz descanse.

JIMÉNEZ, RIGMA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/18|. El Equipo Directivo, Personal Docente y la Comunidad Educativa en gral. de la Escuela Técnica Nº6 ''Cmte. Manuel Besares, participa con profundo dolor del fallecimiento de la docente de nuestra casa de estudios. Siempre te recordaremos.

QUIÑA VDA. DE GIMÉNEZ, NÉLIDA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/18|. Sus hijos César, Amancio, Nélida, Mecha, Chocha, h. pol., nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el transcurso de la mañana en el cementerio de La Brea, Dpto. Figueroa, casa de duelo Estrada 375, Bº Reconquista. SERVICIO IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

RAIMUNDI, OSCAR MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/18|. Su esposa Claudia Makzenchuk, su hijo Claudio, sus nietos Mateo y Rafael, participan con profundo dolor su fallecimiento,sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio Jardin del Sol.

RAIMUNDI, OSCAR MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/18|. Su hermana Fina, su hno. político Lito, sus sobrinos Mario y flia. Mechi y flia, Alejandra y flia. Vero y flia, Migui y flia. y su hermano Juan participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

RAIMUNDI, OSCAR MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/18|. Mi querido primo hermano amigo. Estarás siempre en mi recuerdo, porque fuiste una persona ejemplar y presente. Transitamos la vida queriéndonos mucho. Demostrando el sentido familiar que nos enseñaron nuestros padres. Te guardaré en mi corazón. Su prima hermana Blanca e hijos, Cristina Inés y Anita y respectivas flias. elevan una oración en su memoria.

RAIMUNDI, OSCAR MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/18|. Su prima hermana Blanca Azucena e hijos, Cristina Inés y Anita y respectivas familias. Elevan una oración en su memoria.

RAIMUNDI, OSCAR MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/18|. Sus sobrinas Perly y Patri, sus respectivas familias y su cuñado Orlando participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RAIMUNDI, OSCAR MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/18|. "Fuiste nuestra guia, nuestra luz, nuestro ejemplo, siempre en nuestros corazones". Tus hijas del corazón Petty y Nori, siempre te recordaremos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RAIMUNDI, OSCAR MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/18|. Petty y Toño Zamora, sus hijos Romi y Hernán, Jo y Benja, Sebastián y Luz, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio Jardin del Sol.

RAIMUNDI, OSCAR MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/18|. Nora y sus hijos Nori y Mariano, Romeo y Meli, Santi y Berni, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio Jardin del Sol. Ruegan oraciones en su memoria.

RAIMUNDI, OSCAR MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/18|. Carlos E. Sánchez Ruiz, María Eugenia Cantos Fonseca, sus hijos Manuel, María Soledad, María Ximena, María Eugenia, Rodrigo y sus respectivas flias. participan la partida de su querido amigo Mario. Ruegan por su descanso eterno.

RAIMUNDI, OSCAR MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/18|. María Eugenia Sánchez Cantos, sus nietos queridos Mateo y Rafaela Raimundi despiden con cariño a su abuelito Mario y ruegan oraciones por su eterno descanso.

RAIMUNDI, OSCAR MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/18|. Farmacia Omega y Droguería Cantos Fonseca todo el personal y fliares. participan con dolor la partida del papá de Claudio y acompañan a toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

RAIMUNDI, OSCAR MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/18|. Sus vecinos del Bº Autonomía Félix Quiroz y familia; Gloria Quiroga y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

RODRÍGUEZ, CARLOS OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18|. La familia Pato participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de Verónica Rodriguez. Eleva oraciones en su memoria por su eterno descanso y resignación para la familia.

RODRÍGUEZ, CARLOS OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18|. Personal de Secretaria de Seguridad participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su compañera Verónica Rodriguez. Que brille para él, la Luz que no tiene fin.

RODRÍGUEZ, CARLOS OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18|. José Antonio, Olguita, Santino y Lisandro participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

RODRÍGUEZ, CARLOS OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18|. Lorenzo Coronel, Ana Lía, sus hijos Ana, Rita, Carla y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

ROSSELLI, DIEGO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/18|. "Señor es mí pastor, nada me faltará". Las amigas y colegas de su hijo Franco: Natalia Sonsogni; María Nella Santana y Alejandra Salvatierra participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ROSSELLI, DIEGO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/18|. "No lloren si me aman...". Profesoras y preceptoras de la Escuela Normal "Manuel Belgrano": Gabriela Tonelli, Pamela Luna Peralta, Raquel Quintana, Soledad Cárdenas, María Eugenia Zannoni, Cecilia Peralta y Rita López participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de la alumna Paloma. Elevan oraciones en su memoria.

ROSSELLI, DIEGO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/18|. Familia Lozano Funes participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de Macarena y acompañan a la familia en este dolor.

ROSSELLI, DIEGO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/18|. Valentin Lozano participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de Macarena y acompañan a la familia en este dolor.

ROSSELLI, DIEGO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/18|. "Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Maru, Luis, Matias, Javier y German Gallar, abrazan al querido Franco y flia. en este dificil momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

SAAD, TANUS ATIE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18 en Kafar behem, Siria|. Su primo Tufí Saad y flia. participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña en tan difícil momento a sus hijos y hermanos. Ruega una oración en su memoria.

SAAD, TANUS ATIE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18 en Kafar behem, Siria|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale descanso eterno". Su prima Norma Saad y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y hermanos. Ruegan oraciones en su memoria.

SAAD, TANUS ATIE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18 en Kafar behem, Siria|. Su prima Ema Saad y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y hermanos. Ruegan oraciones en su memoria.

SAAD, TANUS ATIE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18 en Kafar behem, Siria|. Su prima Martha Saad participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus hijos Ouiud y Mariano y a sus hermanos Juan, Ayuch, Abdala y sus respectivas flias. ante irreparable pérdida. Ruega oraciones en su memoria.

SAAD, TANUS ATIE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18 en Kafar behem, Siria|. "Señor dale el descanso eteerno y brille para el la luz que no tiene fin". Sus primos hermanos: Elias, Margarita, Elena, Maria, Esther y Sonia Hallak, participan con dolor su fallecimientoy acompañan en tan dificil circunstancia, a sus hermanos Juan, Abdala y Auud Saad con sus respectivas flias. Elevan oraciones en su memoria.

SAAD, TANUS ATIE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18 en Kafar behem, Siria|. Blanca Nuno de Figueroa, su hijo Tomás y familia participan el fallecimiento con profundo dolor, haciendo llegar condolencias a Juan y Cuca y toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

SAAD, TANUS ATIE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18 en Kafar behem, Siria|. José Isa Assan. Delia Leon de Assan acompañan en el dolor a su hermano Juan, a su hermana politica Angela y flia, Que Dios les de fortaleza y resifgnacion. Elevan oraciones en su memoria.

SAAD, TANUS ATIE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18 en Kafar behem, Siria|.Justo Alegre y famlia, participan con dolor su fallecimiento, acompañando a sus hermanos y demás familiares, rogando oraciones en su memoria.

SAAD, TANUS ATIE q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18 en Kafar behem, Siria|. La familia de Enrique Nasif Saber acompaña a sus hijos y hermanos en este dolor, rogando por su eterno descanso.

SAAD, TANUS ATIE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18 en Kafar behem, Siria|. El Jardín de Infantes Argentino Árabe "Shams" participa su fallecimiento y acompaña a la familia Saad ante irreparable pérdida.

SAAD, TANUS ATIE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18 en Kafar behem, Siria|. Irma Ise de Velarde y familia participa y acompaña a la familia Saad en el dolor de la partida.

SAAD, TANUS ATIE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18 en Kafar behem, Siria|. María F. de Wede y familia acompañan en este gran dolor a sus hijas y hermanos. Que Dios lo tenga en la gloria.

SAAD, TANUS ATIE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18 en Kafar behem, Siria|. Sus familiares Noemí Eleán de Chaud y familia; Perla Eleán de Gattás y familia, y Edgardo Eleán participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SAAD, TANUS ATIE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18 en Kafar behem, Siria|. Dr. Francisco E. Canllo, su esposa Dina E. Juan y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SAMBADE, MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Tere Luna y Omar Blázquez, sus hijos Milena y Pablo participan con profundo pesar el fallecimiento de su querida amiga Mirty y acompañan a Luz, Seba y Fabi en este momento de dolor. Se ruegan oraciones en su memoria.

SAMBADE, MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Querida profesora, que reciba el cielo sus ojos buenos como pinceladas gloriosas para que pueda pintar con acuarelas los paisajes más bonitos del Edén a donde ahora mora. Desde aquí la recordaré con el profundo cariño y respeto de siempre. Su alumna Valeria Soledad Ávila Prados participa con dolor su fallecimiento. Ruega una oración en su memoria.

SAMBADE, MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Sus amigos: Puchi, Gringa y Exequiel Ávila, participan con profundo dolor y acompañan a sus hijos Fabián y Sebastián y a su familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SAMBADE, MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Marta Rodríguez de Ríos y su esposo Varón Ríos, Guillermo Ríos y familia, participan y acompañan con mucho dolor a su mamá Luz y a sus hijos Sebastián y Fabián y a toda la flia. Ruegan oraciones en su memoria.

SAMBADE, MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Zulma Suárez, Juan Tersano, hijos y nietos, participan su fallecimiento con profundo dolor. Descansa en paz. Ruegan oraciones en su memoria.

TORRIJOS, LUIS OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/18|. La Honorable Comisión Directiva del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Santiago del Estero (SIVENDIA) participa el fallecimiento de nuestro afiliado, y acompañan en este doloroso momento a su familia, rogando al Señor por la paz de su alma y su descanso eterno.

TORRIJOS, LUIS OSCAR (PAPILO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Gricelda Fiorito y Julio Ponce, junto a sus hijos María del Carmen, Luis Fernando, Fabiana Nuñez, sus nietos Martín y Mariano y su bisnieto Leonardo Ominetti, participan con dolor el fallecimiento del querido Papilo acompañando a la amada familia Torrijos Ponce, en este duro trance y en el dolor que los embarga.

VALOY, IVANA JAZMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18|. "Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte Santo hasta tu Morada" . Su madre Gladys, Juanjo y sus hermanos Tati, Juli, y Lisandro y su sobrino Uriel, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

VALOY, IVANA JAZMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18|. El Departamento de Educación Física del Colegio Absalon Rojas acompañan a su compañera Mimí Suárez en tan doloroso e inesperado trance. Elevan oraciones en su memoria.

VALOY, IVANA JAZMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18|. Colegas del Jardín Nº 25 "Los Pastorcitos" participan con profundo dolor la pérdida de la sobrina de Reina Malena Cuellar. Ruegan por su descanso en paz.

CORONEL, EDGARDO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/18|. Sus hnos Santos, José, Roque, Elsa, Nelida, Ilda, sus sobrinos, su cuñada Eva y demás familiares, sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio Jardin del Sol. Cob. Norcen. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162. Tel. 4219787.

DÍAZ, REYNALDO RENÉE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18|. Juan C. Mitre, su esposa Gladis Rodrigues, sus hijas Cecilia, Carla y Florencia y sus nietos Juan Bautista y Justina, participan con profundo dolor y acompañan a su flia en estos momentos de dolor. Rogamos oraciones en su memoria.

FIGUEROA, DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/18|. Su sobrina Prof. Estela Mary Santillán y familia participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados el 1/11/2018 en el cementerio La Esperanza de la Ciudad de Clodomira. Las Termas.

LOTO, RAÚL RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/18|. Sus hijos Julia, Juana, Aydee, Valle, y Dario h. politicos Gaby, Villa, y Bocha, nietos y demás familiares, sus restos seran inhumados hoy 16 horas cementerio La Misericordia Cob. Norcen. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

PAZ, ÁNGELA MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Su hijo Luis Vázquez, su hija política Susana Aranda, su nieto Gastón participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, ÁNGELA MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Oscar Stenberg, su esposa Nélida Bertuzzi, sus hijos Oscar, José, Jorge y Susana participan el fallecimiento de la querida Ángela. Ruegan oraciones en su memoria.

TORREZ, JUAN ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Personal directivo, docente y de maestranza del Jardín de Infantes Nº 114 "Despertar" participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su colega Soledad Torres. Se ruega una oración en su memoria.

VELASQUEZ, CARLOS EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/18|. Su esposa Silviana Salvatierra sus hijos Jesús, Esmeralda y Nemias, hnos y demás familiares, sus restos seran inhumados hoy 18 horas en el cementerio La Misericordia. Cob. Norcen. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162. Tel. 4219787.

GÓMEZ, MIRTA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18|. Su esposo Juan Carlos. Sus hijas Silvana y Marcela. Sus nietos Adela, Carla y Franco. Y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Loreto. Cob. Iosep. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

PAZ, JONATHAN ALEXIS (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/18|. La comisión directiva, socios y simpatizantes del Club Atlético Frías, participan con profundo dolor el fallecimiento del ex jugador de las divisiones inferiores de fútbol de esta institución y hermano del actual jugador de la categoría Sub-13, Enzo Paz,. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en este momento de dolor. Frías.

TREJO, ROLANDO ALCIDES (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. La comision directiva y socios del Foro de Jubilados y Pensionados de Santiago del Estero y de la Federación de la provincia de Santiago del Estero, participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Marta Aranda, a sus hijos, hijos políticos y nietos con profundo dolor. Se ruegan oraciones en su memoria.

TREJO, ROLANDO ALCIDES (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin. La comision directiva del Foro de Jubilados y Pensionados de Santiago del Estero participan con profundo dolor su fallecimiento. Rosa Soria, Carlos Soto, Yolanda Ibarra, Nelly Ferreiro, Nora Russo, Siria Salazar, Franklin Ledesma, Tere Contreras, Antonio Bravo, Chicho Noriega, Susana Oroná, el asesor legal Dr Esteban Herrera, operadores y ordenanzas participan su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos, hijos politicos y nietos en este momento de profundo dolor. Se ruega una oración en su querida memoria.

TREJO, ROLANDO ALCIDES (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. La comunidad educativa de la Escuela Técnica Nº 10 "María Santísima", de la localidad de Villa Robles, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del querido compañero Gustavo. Ruegan al Altísimo por su eterno descanso.

COSTAS DE GÓMEZ MONTERO, MERCEDES DEL VALLE (Mecha) (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/04|. Su esposo Constantino Gómez Montero, sus hijos, nietos y demás familiares invitan a la misa que en su memoria se celebrará el miércoles 7 de noviembre a las 20,30 en Catedral Basílica al cumplirse 14 años de su partida a la Casa del Padre. Rogamos oraciones en su memoria.

ESPERÓN, EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/12|. Hoy es un día muy especial, distinto a otros días, hoy hace seis años que partías al lugar más bello, lleno de luz, amor y paz. Sé que estás junto a mi Padre Celestial. Desde ese lugar nos miras, nos amas y nos cuidas. Nosotros te extrañamos mucho! Es una tarea diaria vivir físicamente sin vos. Pero también te recordamos en cada acto de nuestras vidas, en las enseñanzas que dejaste, en cada tango que escuchamos y bailamos. Por todo ello te ofrecemos en este día tu flia. una misa que se realizará hoy a las 20.30 hs en la Catedral Basílica.

GALEANO, AVILIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Sus hijos Silvana y Agustín, y su nieta Candela, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

LLADÓN, AÍDA R. (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/17|. Rogamos Señor que descanse en paz y que tu recuerdo sea eterno. Tu esposo Dr. Miguel Angel Ruiz, hijos Gabriel, Rodrigo, Monica y Carmen, nietos Lucas, Juan Pablo, Sofia, Thiago y Maxi y tu recuerdo sea eterno. Invitan a la misa que se oficiará el miercoles 7/11 a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral, con motivo de cumplirse 1 año de su fallecimiento.

OVEJERO, MARCELO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/18|. Su esposa Lucky, sus hijos Débora, Ximena, Francy, sus nietos Milena y Marcos, invitan a la misa al cumplirse los nueve días a realizarse hoy en la parroquia San José del Bº Belgrano a las 20 hs. Ruegan oraciones en su querida memoria.

OVEJERO, MARCELO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/18|. Su cuñada Ely y Mario, sus hijos Nahuel y Mauricio invitan a la misa a realizarse en la parroquia San José del Bº Belgrano a las 20 hs., al cumplirse los 9 días de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PALOMO DE SCILLIA, CLOTILDE JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/16|. Sus hijas Adriana E. Scillia y Fabiana C. Scillia, hijos políticos Jorge E. Mackeprang, Francisco Trungelliti, sus nietos Jorge, Luis, Matías Mackeprang, Francisco Agustina, Rocio e Isabella Trungelliti invitan a la misa a realizarse hoy en la iglesia San Francisco a las 20 hs. al cumplirse 2 años de su fallecimiento.

RÍOS, GERARDO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/07|. Su esposa, hijos y nietos invitan a familiares y amigos a la misa que se oficiará mañana 7/11 a las 20.30 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse once años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

TELMO DE TORANZO, ROSA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/17|. "Que su alma descanse en paz y brille para ella la luz que no tiene fin. Vivirás eternamente en nuestros corazones". Sus hijos, hijos políticos y nietos invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús, (Av. Colón (S) 161) al cumplirse un año de su partida al reino del Señor.

URQUIZA, NÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Aún no podemos creer que ya no estés... parece un mal sueño del que quisiéramos despertar, y verte como cada madrugada preparando tus mates.... para darnos para ir a trabajar... Te extrañamos tanto, que se nos hace cada día más dificil tu ausencia, porque te vemos en cada rincón, en cada momento, y una mezcla de lágrimas y gratitud, ruedan por nuestras mejillas, sin querer, buscando un abrazo eterno que ya no podrá ser... Hasta que nos volvamos a encontrar... Tu esposo Oscar, tus hijos, hijos pol. y nietos invitan a la misa que se oficiará en la parroquia Virgen del Valle del Bº Huaico Hondo, a las 20 hs. al cumplirse un mes de su partida... Se ruegan oraciones en su querida memoria.

VÁZQUEZ DE NAVARRO, TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/18|. "Dios de nuestro corazón, ahora que nuestra madre no está, animanos con la certeza que ya vive feliz junto a Ti en la gloria celestial. Amén. Te amamos y extrañamos mucho mamá". Sus hijos José Luis, Inés, Francisco, Susana, hijas políticas, nietos y bisnieto invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la iglesia San Francisco.

MERA DE BURGOS, MARIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Su familia invita a la misa a oficiarse hoy a las 20:30hs. en la Iglesia Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro, al cumplirse el 1º aniversario de su fallecimiento. Las Termas.