Presentan proyecto para que las finales sean transmitidas de manera gratuita

06/11/2018 -

Desde que se confirmó la final entre Boca y River, muchas fueron las variantes que comenzaron a girar en torno de esta súper final. 11 diputados del Frente Para la Victoria presentaron un proyecto de resolución con la intención de que los partidos correspondientes a la final sean transmitidos por televisión abierta en todo el territorio nacional, sin importar que los derechos ya hayan sido vendidos a un tercero. Se apoyan en el Artículo 77 de la Ley de Medios.

Gabriela Cerutti fue una de las diputadas que firmó el petitorio y, en exclusiva para Olé, afirmó: "La ley de servicios de comunicación audiovisual dice que el gobierno tiene la obligación de transmitir los eventos de interés público y creemos que una final de estas características cumple claramente con este requisito".

Y añadió: "Tomamos esta postura no sólo por todos los seguidores de River y Boca que no van a poder ir a la cancha, ya sea porque no hay lugar para todos o porque viven en otras ciudades, sino también por todos los amantes del fútbol, que son enorme mayoría en este país. Además, ayuda a descomprimir situaciones conflictivas y permite que los amigos y las familias disfruten del partido desde sus casas".