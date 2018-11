Por Boca y River, habrá un solo partido el sábado

Fotos MEDIDA. La Superliga tuvo que modificar la programación.

06/11/2018 -

La Superliga Argentina de Fútbol confirmó ayer la programación de la duodécima fecha en la que el puntero Racing Club visitará el domingo a las 15.30 a Gimnasia en La Plata, mientras que los encuentros entre San Martín de San Juan y Boca Juniors y River Plate ante Unión de Santa Fe serán reprogramados.

La postergación de los partidos de Boca y River se debe a que los sábados 10 y 24 de noviembre disputarán la final de la Copa Libertadores de América.

La programación de partidos y horarios de la fecha 12da. de la Superliga es la siguiente: Viernes 9 de noviembre, 19, Talleres de Córdoba vs. Aldosivi; 21, Atlético Tucumán vs. Rosario Central. Sábado 10, 20.30, Colón vs. Estudiantes de La Plata. Domingo 11, 11, Huracán vs. Godoy Cruz de Mendoza; 13.15, Independiente vs. Belgrano de Córdoba; 15.30, Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Racing Club; 17, Banfield vs. Lanús; 20, Vélez Sarsfield vs. San Lorenzo.

Lunes 12, 19, Tigre vs. Argentinos Juniors; 21.15, Patronato vs. San Martín de Tucumán y 21.15, Newell’s vs. Defensa y Justicia.