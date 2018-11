Asesor de Daniel Angelici dijo que Boca será campeón

Fotos EXPECTATIVA. El ex dirigente de Boca palpitó con todo el Superclásico copero entre Boca Juniors y River Plate con polémicas declaraciones.

06/11/2018 -

Marcelo London, ex dirigente de Boca y actual asesor del presidente de esa institución, Daniel Angelici, manifestó su confianza en que el ‘Xeneize’ le va a ganar la final de la Copa Libertadores a River, al punto de entregar su "palabra" como garantía para que eso ocurra.

"Estamos confiados en nuestros jugadores, cuerpo técnico, en nuestra gente y doy mi palabra que vamos a ser campeones de la Copa Libertadores", apostó fuerte el ex secretario general de la institución de la ribera.

En declaraciones a Radio La Red, London, además, aseguró que una eventual victoria de River no borrará de la historia el descenso que sufrió el club de Núñez en el año 2011.

"El tema de la B no se lo sacan más. Hablemos de la Copa, que es ida y vuelta. Me pueden volver loco si ganan la Libertadores, pero a la B se fueron. ¿Qué es esto? ¿Libertadores saca a B? No, B no se saca con nada. Una cosa es ganar la Libertadores y después jugar la Copa del Mundo y otra es perder con Belgrano e irse a la B", enfatizó.

Por otro lado, también mostró su descontento por los últimos fallos de Conmebol en relación a River: "Pensé que no se iba a jugar la final, pero salió el fallo, que es raro, porque siempre se castigó a los clubes y ahora castigaron al técnico".