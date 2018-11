Fotos Atletas de Iron Sport ya están listos

06/11/2018 -

Siempre hay grupos de atletas que cuando se aproxima el Maratón del Diario EL LIBERAL la oportunidad es única para tratar de ajustar los últimos detalles en cuanto a su preparación o bien para no dejar nada librado al azar. Es el caso por ejemplo de los que asisten a los gimnasios de Iron Sport que siempre marca presencia y protagonismo con su gente. "A pocos días del Maratón de EL LIBERAL, hoy nos encontramos con la puesta a punto de todos los atletas que van a participar tanto del medio maratón como los 10 kilómetros. El grupo está compuesto en este momento por aproximadamente 50 personas y la idea es que todos los competidores puedan desarrollar su plan de carrera de la mejor manera posible. Tenemos gente de todas las edades y con muchas ganas de disfrutar de este evento que es muy importante en la provincia", expresó Mario Mansilla, integrante del staff de Iron Sport. Al igual que todos los que esperan la llegada del Maratón de EL LIBERAL, el entusiasmo y la expectativa también se visibiliza en los atletas que concurren durante la semana a Iron Sport. "Obviamente que la expectativa es muy grande. El grupo viene haciendo un trabajo especial hace un par de meses y la ansiedad se nota cada vez más. El trabajo que hicimos hoy (por el sábado) está apuntado justamente a todos los aspectos que hacen a la competencia, es decir qué ritmo vamos a incorporar en el plan de carrera, los cuidados que hay que tener para no sufrir cualquier tipo de lesiones de último momento, la hidratación que es fundamental y todo aquello que tiene que ver con la alimentación y el descanso necesario para llegar en las mejores condiciones a las dos competencias", acotó Mansilla que junto a otros profesores del gimnasio desarrolló el pasado sábado un entrenamiento especial y gratuito en un sector del parque Aguirre. Principiantes Allí también se pudieron observar los movimientos de algunos atletas que por primera vez se sumaron a esta iniciativa con la idea de formar parte de la fiesta del próximo domingo. "También ellos están motivados y con muchas ganas de cumplir con el objetivo que en la mayoría de los casos es hacerle frente a los 10 kilómetros", comentó Mansilla. Un dato no menor fueron los consejos que dio el profesor Mansilla para todos aquellos que van a tener su primera experiencia en el Maratón o bien para los que ya cuentan con muchas carreras del Maratón encima. "Siempre es importante recordar que para correr un maratón nos debemos plantear objetivos. Y aquí tenemos los de dos tipos: el que lo hace para disfrutar de lo que representa el Maratón de EL LIBERAL y los que se preparan para competir, es decir los que buscan resultados. Pero los consejos valen para los dos en este sentido. Faltando pocos días, hay que empezar a bajar la carga de los entrenamientos y reducir los kilómetros. Hay que cambiar calidad por cantidad. No descuidar la buena hidratación previa y el entrenamiento invisible que consiste en las horas de sueño que pueden ser de 6 a 8 horas, la alimentación con cuatro comidas por lo menos, sumar las frutas y las verduras. Todo lo que tenga proteína fundamentalmente". Luego acotó: "La ropa también es clave y hay que tratar de usar indumentaria con colores claros y evitar el uso del calzado nuevo por el tema de las ampollas sobre todo. La idea es que el atleta se sienta cómodo antes, durante y después de la carrera".