Los héroes de la gran consagración

Gregorio González y Ramón Adamo visitaron ayer la redacción de EL LIBERAL.

06/11/2018 -

Gran parte de la ciudad de La Banda sigue de festejo y no es para menos. Sarmiento conquistó el domingo pasado el Torneo Anual de la Liga Santiagueña y se quedó con la preciada copa "120 Aniversario del Diario EL LIBERAL".

Muchos fueron los méritos del Profe para dar otra vuelta olímpica, pero fue la clave el rol del arquero Ramón Adamo y del entrenador Gregorio González. "Morta" atajó cuatro penales de cinco en la definición ante Vélez y el "Mono" debutó como DT con un título, tras retirarse como futbolista el año pasado siendo también campeón.

Ambos visitaron ayer la redacción de EL LIBERAL y revivieron un domingo inolvidable.

"Fue algo increíble darle alegría a la gente que estaba con tanta ilusión, porque en la calle te pedían el campeonato. Gracias a Dios pudimos ganar y darle esa alegría a la gente. Para mí este título es especial porque volví después de once años al club y gracias a Dios se me dio el título", manifestó el golero.

El entrenador también se mostró reconfortado, pero ya piensa en lo que viene. "Estoy Feliz de haber logrado mi primer título como entrenador en la primera experiencia. No hay mucho que festejar porque ya tenemos que pensar en la otra final que tenemos para jugar. Festejamos en el momento, el martes volvemos a entreno", dijo poniendo el eje en la Recopa que definirá ante Sportivo Fernández.

Para el "Mono", del otro lado de la línea de cal se sufre más. "Es diferente porque son más los nervios. Capaz que adentro no es tanto la presión que tiene uno y de afuera se sufre más que estando dentro de la cancha. Ahora estoy más tranquilo", reveló.

Adamo fue protagonista excluyente en la serie de penales. Y reveló cómo se preparó para ese momento. "Es la primera vez que atajo cuatro penales. Desde que tengo uso de razón, nunca vi eso. Tuve esa cuota de suerte para atajar los penales, pero también, ese día a la mañana, vi el video de Vélez y Güemes cuando definieron por penales y ahí pude ver y copiar a los pateadores de ellos", contó.

"De los cinco que patearon esa vez, repitieron tres. A los otros dos, el profe de nosotros, Pablo Gaggero, me dijo para dónde me tenía que tirar. Me dio un papelito donde estaban anotados los nombres y el lugar a donde pateaban. Lo puse en la media, pero nunca lo vi porque no tenía tiempo de sacarlo", agregó.

"Muchos dicen que los penales es cuestión de suerte, pero no lo comparto, es el que mejor ejecuta y el que tiene el mejor arquero y ataja los penales. Nosotros lo tuvimos ahora a Adamo que atajó cuatro. También erramos, pero pudimos convertir la última", se metió el "Mono" para opinar del tema.

Méritos

A la hora de enumerar los méritos de Sarmiento campeón, DT y jugador coincidieron casi en todo.

"Había jugadores de experiencia y muchos chicos. Al entrenar, en el día a día, uno veía que no regalaban nada, entrenaban a full y después lo que trabajamos en la semana lo volcaban dentro de la cancha. Eso lo pone contento a uno porque se lo merecían. Confiamos en ellos y lograron el objetivo", dijo González.

En tanto, Adamo opinó: "Tuvimos mucho compañerismo, mucha gente de experiencia, también los chicos. Pero la diferencia que tuvo este grupo es que nos conocíamos todos y se armó un buen grupo, todos tiramos para el mismo lado, los chicos, los grandes y eso se hizo un grupo de amigos. Por eso logramos el título".

Hubo casi un mes entre la primera final y la segunda. Y no fue sencillo sobrellevar tanto tiempo sin jugar y sin definir el título.

"No sabíamos cuándo jugábamos, la cancha estaba con agua, salíamos a entrenar al patinódromo o en otras canchas. No podíamos hacer fútbol y llegaba el día del partido y nos daban la noticia que se suspendía. Entonces teníamos que volver a entrenar, le metíamos muchas ganas, sacrificio, le metíamos doble turno para poder lograr el objetivo que gracias a Dios se nos dio", recordó el arquero.

"Se hacía muy difícil porque no podíamos entrenar bien. El jugador tenía ganas de jugar y ni fútbol podíamos hacer. Con Diego Mánquez y el profe Ignacio, que hace un buen trabajo, le buscábamos la forma a la hora de entrenar porque el jugador se fastidia cuando no juega. Pero lo entendieron y le pusieron muchas ganas hasta que jugaron y se dieron el gusto de salir campeón", explicó el DT.

"Este título se lo dedico a mi madre, mi hijo, mi señora, mis hermanos, mis compañeros de trabajo. A mis amigos de Central Norte, a mis tíos de Buenos Aires que me llamaron y me felicitaron y en especial para la gente de Sarmiento porque uno se siente feliz viendo a la gente festejar", dijo Adamo a la hora de las dedicatorias .

"Yo soy hincha, me crié a unas cuadras del club, mis abuelos son de Sarmiento, la familia de mi vieja también. Para mí es mi casa, es todo porque ahí aprendí a jugar, debuté en Primera y logré varios títulos. Le agradezco al cuerpo técnico y la comisión directiva por confiar en mí", completó.

"Principalmente se lo dedico a la familia que está detrás en los buenos y malos momentos. A mi señora, a mi hija Priscila, que la semana pasada cumplió años, a mi hija Milagros que hoy está cumpliendo años, a mi nieto Tiziano. Ellos son los que me están respaldando atrás y va dedicado a ellos y a la gente de Sarmiento", apuntó el "Mono".

"Sarmiento prácticamente es mi casa. Gracias a Sarmiento he conseguido muchas cosas. Como jugador he logrado todo, como técnico lo estoy logrando. Sarmiento es mi casa, donde la gente me tiene un lindo cariño. Y nosotros nos debemos a la gente. Haber dejado de jugar hace poco logrando dos campeonatos, tener una despedida con mi gente en mi club y ahora lograr esto es algo que no tiene precio. Este campeonato no me lo olvido más", completó González.