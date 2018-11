Sólo 10 autos al día acuden a realizar la RTO en Santiago que subió a $900

Fotos CHEQUEO. La RTO es obligatoria para vehículos mayores a 2 años de antigüedad. Hay unos 90 mil en Santiago.

06/11/2018 -

Mientras se aproximan las vacaciones de verano y además algunas festividades como la Fiesta de la Virgen del Valle en Catamarca a la que acuden miles de santiagueños en fechas más próximas, la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), el control vehicular por el que deben pasar todos los rodados para verificar si están en condiciones de circular, recibe por día entre 10 a 12 vehículos para realizar los chequeos correspondientes.

La falta de tiempo, pero en especial la escasez de dinero para solucionar los problemas que puedan surgir al revisar a fondo las unidades y para aprobar el examen, se presentan hasta ahora como las limitantes principales que llevaron a que una baja cantidad de propietarios de rodados hayan acudido al chequeo correspondiente que deben realizar los vehículos a partir del tercer año de su salida de fábrica.

‘Ahora, la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) tiene un costo de $900 para los autos particulares y de $1.000 si se trata de una camioneta, ha aumentado muy poco el precio pero la demanda del servicio aún es muy baja’, señaló Diego Reddi, encargado de la planta verificadora de ProVial Santiago, donde se realiza este chequeo.

En enero de este año, la RTO tenía un costo de $700 para autos y de $800 para camionetas. Más tarde, en julio las tarifas volvieron a cambiar hasta los $800 para autos y $900 para las camionetas. En el año, el arancel para la verificación de automóviles subió un 28% y para camionetas, un 25%. El alza acumulada en el año para el chequeo se mantuvo por debajo de la inflación oficial.

‘Notamos que aún hay gente que no tiene plata para hacer la técnica porque sabe que el vehículo no está en buen estado y la situación indica que quizá hay muchas gente que no tiene para cubrir el mantenimiento’, agregó. Desde ProVial, recomendaron que ‘realicen lo antes posible la revisión porque sino al cierre del año y cuando se aproximan las vacaciones se produce un cuello de botella y todos quieren hacer la RTO apurados. Ahora, estamos haciendo entre 10 a 12 autos por día’.

En tanto desde una casa de repuestos ubicada sobre la calle Irigoyen, Roberto uno de los vendedores, coincidió en que "mucha gente llega y nos pide un presupuesto para cambiar rótulas, bujes del tren delantero, cuestiones básicas y propias del desgaste del uso de los vehículos, pero no les alcanza para comprar todo, porque además deben pagar luego al mecánico", indicó. Pablo, otro repuestero de la misma calle, agregó que "hoy un cambio de 2 amortiguadores demanda por lo menos unos $5.000 más la mano de obra, no está sencillo ni para los que vendemos ni para el que tiene que cambiar un repuesto, muy poca gente está colocando los repuestos que necesita su vehículo". A su turno, Mario, otro encargado de una casa de repuestos, dijo que "la gente está sin comprar repuestos, la venta ha caído fácil un 30%, hay gente que prefiere tener el auto parado a gastar en el arreglo".