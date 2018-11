Realizarán test para detectar hepatitis

Fotos PROPUEST.. El objetivo es brindarles facilidad a la comunidad para saber si padecen la enfermedad o no.

06/11/2018 -

Mañana, de 9 a 12, en la retreta de la plaza Libertad se instalará un stand sanitario en el que toda la comunidad podrá hacerse un "test rápido para la hepatitis C".

La intención es brindarles facilidad a los santiagueños para conocer si padecen la enfermedad o no, ya que los profesionales sostienen que "todos podemos tener hepatitis C y no saberlo. Muchas personas infectadas no tienen síntomas y con este test, que es gratuito y simple es la única forma de detectarla".

Convocatoria

Invitan a esta actividad el Ministerio de Salud de Santiago del Estero a través de sus distintos programas, la Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Corazón, Fundación HCV Sin Fronteras, Atyvse, la Dirección General de Medicina Preventiva y Santiago Tierra de Encuentros.