Pamela Anderson tiene una "lucha romántica" con un pirata informático

06/11/2018 -

La exestrella de la serie televisiva Baywatch, Pamela Anderson describió su relación con el fundador de WikiLeaks, Julien Assange, como una "lucha romántica", y se declaró muy cercana al australiano, de 47 años, según informaron medios internacionales.

La actriz, de 51 años, quien ha realizado campañas en favor de Assange, es fotografiada frecuentemente entrando y saliendo de la embajada de Ecuador en Londres, donde el fundador de WikiLeaks está refugiado desde 2012. "Quise reunirme con él porque quería preguntarle cómo podía ser una activista más efectiva y obviamente me quedé fascinada con él", dijo Anderson en una entrevista desde su casa en el sur de Francia al canal 9 australiano.

Anderson aseguró que visita desde hace dos años a Assange y que estas citas, que duran de "tres a cuatro horas cada vez", la dejan "exhausta" porque termina con una "pila de notas".

Consultada sobre cómo definiría su relación con el pirata informático australiano, Anderson respondió que "queremos llamarla una lucha romántica" en la que no se toman de las manos. "No tenemos una relación romántica como esa, pero me siento muy cercana a él. Y me siento más cercana a él que otras personas que tengo y él confía en mí", declaró.