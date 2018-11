"Nuestras peleas son por querer cuidarme de más"

06/11/2018 -

Ayer, Gladys "la Bomba" Tucumana tendría que haberse acercado a la Fiscalía, en Tucumán, para ratificar su denuncia contra su novio, Sebastián Alejandro Escacena, pero en lugar de eso, compartió una imagen junto al joven, desayunando con otros amigos.

Precisamente, al ver esa imagen, el periodista Ángel De Brito se comunicó con la exparticipante del Bailando para aclarar en qué quedaba el pedido de exclusión del hogar y prohibición de acercamiento que había interpuesto en la Comisaría 12 de Tucumán.

"No es que ahora me estoy cagando de risa con él, estamos hablando, porque hace cinco años que estamos juntos, no es una joda. Es una excelente persona; si no, no hubiese estado ni un solo día con él. Yo quiero un tiempito de alejamiento para estar tranquila. Soy una persona muy visceral, me dejé llevar por un impulso que quería que se fuera en ese momento y listo", contó "La Bomba" a través de un audio.

Y aclaró que Escacena abandonó la casa que compartían por voluntad propia. "Nuestras peleas son por querer cuidarme demasiado", justificó la cantante.