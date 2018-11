Fotos Candelaria Tinelli sufrió bulimia y anorexia

06/11/2018 -

En consonancia con Maju Lozano, la conductora de "Todas las tardes" el programa que se emite por Canal 9, quien aseguró que de las mujeres que se ven en la TV "el 99,9% de las chicas son anoréxicas", Candelaria Tinelli, sorprendió al revelar que hubo una época en la que padeció bulimia y anorexia. A modo de campaña de concientización sobre la necesidad de aceptarse y cuidar el cuerpo y la salud, la hija de Marcelo Tinelli compartió en Instagram fotografías de "momentos difíciles" junto a una reflexión. "El cuerpo me pasa factura, así que sean inteligentes y no caigan en esto. Y si les pasa por favor pidan ayuda. ¡Yo estoy para ustedes! Ojalá les sirva esta publicación. Los amo", dice al final del texto que inicia aclarando: "No quiero dar pena con esto, quiero que abran los ojos todas", en referencia a los trastornos de alimentación que sufrió y que le generaron graves problemas de salud. "Anorexia y bulimia desde los 15 hasta los 27. Pesando diez kilos menos que hoy. Cinco años sin menstruar. Caída extrema de pelo. Depresión y mal humor. No poder disfrutar nada. Encerrarme sola. No ver gente. Todo esto y muchas cosas más, que realmente me arrepiento de que hayan existido", escribió. Y agregó: "Perdí tantos momentos hermosos por esta enfermedad de mierda que tomó mi vida por completo". Luego completó con un agradecimiento a quienes estuvieron cerca de ella para ayudarla a salir adelante: "Me pido disculpas a mí misma y a las personas que me rodean, que bien saben los malos momentos que los hice vivir. Gracias por sacarme de esto, les agradezco el amor y la paciencia, especialmente a mi papá", dijo. Por su parte, Maju Lozano, en la entrevista radial con "No se puede vivir del amor" también había confesado: "Antes era tremendamente flaca, después me veía gorda... Al principio, en las primeras notas me decían ‘y vos que sos gordita’; y me costaba que el otro entendiera que yo no me veía gorda. Cuando me preguntaban, pensaba que esa gente estaba remal porque yo usaba talle 38 de pantalón, que era lo normal. Y ellas 25 y es eso lo que estaba mal", señaló. Y continuó: "Pero después me encontré con un señor que se llama Santiago del Moro y empecé a entender que yo estaba bien. Trabajar con él en la radio fue un renacimiento para mí, porque tuvo que ver con un reencuentro conmigo que necesitaba. Si yo no hacía un quiebre de verdad iba a estar jodida la cosa", afirmó. Y al hablar del maltrato de recibió de hombre y mujeres explicó: "No por poner un límite uno termina siendo mala, lo que más difícil me resultó fue cuidarme sin atacar, porque siempre estuve muy a la defensiva, cuando me daba cuenta de que me tenía cuidar ya estaba golpeada, y ahora trabajo en cuidarme antes del golpe".