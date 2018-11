Claudia de Zamora: “Ser ama de casa hace que uno conozca las necesidades de la gente”

Fotos Claudia de Zamora.

Hoy 13:48 -

La diputada nacional, Claudia de Zamora, rescató que el anuncio del bono de fin de año que hizo el gobernador Gerardo Zamora, “demuestra que una vez más se pone del lado de los trabajadores santiagueños, a quienes se acompaña con importantes medidas en este difícil momento económico que le toca vivir al país”, reconoció.





“Sabemos lo complicado que es afrontar este momento de la actualidad, y más en el mes de diciembre, y en este caso, era oportuno brindar tranquilidad a toda las familias santiagueñas, para que a través de este bono también tengan previsibilidad para los meses que van a venir”, ahondó la ex gobernadora.





Dijo que paralelamente al anuncio del bono de $10 mil en dos partes, el gobernador “ha dado buenas noticias con el pago a término que hace años se lo viene realizando los días 28 de cada mes y ahora con este bono en noviembre y la última parte en febrero, se lo hace manteniendo un equilibrio financiero”, indicó.





Por otro lado, la Dra. Claudia de Zamora, reflexionó sobre la crítica situación que viven muchas familias por los efectos que produce la inflación. “Como madre, se lo que significa mantener una familia y un hogar. Ser ama de casa e ir a un supermercado, hace que uno conozca las necesidades de la gente y estar al lado de las necesidades y de esta realidad que hoy nos toca vivir”, recalcó.

“Hace un par de horas estuve en un supermercado, lo he recorrido y sé lo que implica llenar un carro. En ese contexto, muchas veces me toca cuando voy caminando a un supermercado o llevo a mis hijos al colegio, me para algún santiagueño o santiagueña por algún tipo de necesidad, ya sea laboral, de vivienda o de salud. O sea, estar permanentemente en contacto con la gente, es lo que hace que uno no se aparte de la realidad y sepa lo que nos toca vivir, y no estar detrás de un escritorio muchas veces, trabajando y gestionando, sin conocer directamente nuestra realidad”, reflexionó la diputada nacional.

Dijo además: “el contacto con la gente no lo he perdido nunca, ni como gobernadora ni ahora como diputada nacional, porque nunca dejo de hacer cosas. Mi vida ha continuado normalmente. Antes lo hice como gobernadora, pero ahora, conversando en casa con mi esposo, le transmito lo que yo voy detectando en esas salidas que me tocan realizar, y por ahí creo haber tenido incidencia en las medidas que él toma, simplemente porque es la realidad que veo, y creo que el gobernador, algo escucha”, concluyó la Dra. Claudia de Zamora.