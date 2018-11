Idris Elba fue elegido el “Hombre vivo más sexy” de 2018 según la revista People

Hoy 16:36 -

La revista People nombró al actor británico Idris Elba el “Hombre vivo más sexy” del año 2018.

"Yo estaba como, 'Vamos, no puede ser. ¿De verdad?'", dijo el actor a la publicación. "Me miré en el espejo. Dije, 'Sí, hoy estás un poco sexy'. Pero para ser sincero, fue solo una sensación agradable. Fue una grata sorpresa y un impulso para el ego, sin duda”, agregó.

Elba también tuvo un papel protagónico en la franquicia "Thor" de Marvel y encarnó a Nelson Mandela en la película "Mandela: Long Walk to Freedom".

Aunque nació en Londres, sus padres son de origen africano: su padre, de Sierra Leona y su madre de Ghana.

Los últimos proyectos cinematográficos de Elba fueron "Thor: Ragnarok" (2017) y "Vengadores: Infinity War" (2018). En este momento, rueda un "spin-off" de "The Fast and The Furious 8", titulado "Hobbs and Shaw", con Dwayne Johnson, Vanessa Kirby ("The Crown") Jason Statham. El año que viene será parte de una nueva versión del musical "Cats".

En televisión, realizó la miniserie "In The Long Run", creada por él mismo e inspirada en su propia vida y la serie de detectives para la BBC "Luther".

