Pérez: "Nadie me gana de guapo, hago lo que tengo que hacer"

Hoy 18:17 -

A escasos días de la superfinal de la Copa Libertadores, Pablo Pérez habló sobre la definición histórica del torneo y aseguró que no está disfrutando demasiado de éste presente.

“Hay poco espacio para disfrutar. Yo me lo tomo muy seriamente, ya no lo estoy disfrutando. Después del partido, si podemos ser campeones, ahí sí. Pero ahora trato de vivirla como una final del mundo. Pienso en el partido para que no se me escapen los detalles, pero la verdad es que disfruto muy poco”, expresó.

Y ante las consultas sobre su guapeza, agregó: “Eso es un problema de ustedes, no nuestro. Eso lo dicen ustedes, a mí nadie me gana de guapo. Yo entro en la cancha, juego al fútbol, hago las cosas que tengo que hacer y punto. Eso ya corre para los de afuera, para nosotros no”.

Por último, habló de “Pity” Martínez, el jugador más determinante del “Millonario”: “Todavía no trabajamos para contrarrestarlo, porque no entrené. Pero hay que tener cuidado, está pasando por un buen momento, hay que saber marcarlo, pero no solamente al Pity, sino a todo el equipo, porque todos andan bien”.