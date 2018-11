El "Finlandés volador" | A 25 años de la icónica foto de Mika Hakkinen

Hoy 10:00 -

Durante la madrugada de este miércoles, Mika Hakkinen recordó con sus seguidores el momento capturado por Mark Sutton en el que su coche vuela sobre uno de los “pianos” del circuito de Adelaida.

No es una foto cualquiera. Con apenas dos años en el mundo de la Fórmula 1, el fotógrafo británico no solo logró una postal impresionante del McLaren de Mika, sino que desde entonces, el dos veces campeón del mundo fue conocido como “The Flying Finn” (El finlandés volador).

Con motivo de este aniversario, el propio Hakkinen quiso compartir la instantánea en las redes sociales con sus seguidores. "Puzzle especial para hoy... Adivinad qué es esto: ¡Es el finlandés volador! ¿Por qué pongo esta foto? ¡Porque mañana (por hoy) es un día especial! El joven fotógrafo Mark Sutton sólo llevaba dos años en la Fórmula 1 cuando capturó a una extraña criatura escandinava con su cámara. Mañana (por hoy) se celebra el 25 aniversario de una de las fotos más impresionantes en el mundo del motor"

Años antes, en una entrevista concedida a Motorsport, el propio Sutton, que ha cubierto todos los grandes premios desde 1992, analizó la histórica foto que le hizo a Hakkinen con su McLaren. "La mejor foto que he hecho en mi carrera es la de Mika Hakkinen volando sobre un piano en Adelaida en 1993. Me apoyé en una pared para buscar una foto panorámica cuando escuché el sonido de unos frenos, preparé mi lente y saque una serie de fotos que no pude enfocar de nuevo, por lo que se mantuvo el enfoque panorámico. Tenía un objetivo F2.8 de 300 mm en mi cámara por lo que no pude cambiar la distancia focal y no pide hacer nada con la velocidad de obturación y el tiempo de exposición. Sólo fue apuntar y disparar. Me revelaron las fotos en un laboratorio de Adelaida y las repasé con mi hermano. Cuando vio la foto de Mika gritó. La foto tenía gran nitidez. Todos los fotógrafos vinieron a mirar. Es uno de los grandes momentos de mi carrera. Nos hicieron varias copias de la foto para enseñársela a Mika. La cara que se le quedó cuando vio la foto fue genial. La firmó con “The Flying Finn”, que luego se convertiría en su apodo".