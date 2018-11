Charly García reveló por qué se tiró a la pileta desde un noveno piso

Hoy 16:05 -

El 3 de marzo del 2000 quedará inmortalizado como el día en el que Charly García se tiró desde el noveno piso de un hotel de Mendoza a una pileta ubicada en planta baja. Por primera vez, luego de dieciocho años, el artista reveló por qué lo hizo

Según contó el músico, no era la primera vez que intentaba ese tipo de saltos: “Me tiraba de los molinos de viento hacia la pileta, hace unos años. Al principio dudé y me pregunté si la embocaré. Y… ¡paf! la emboqué”, dijo sobre la experiencia.

“Yo practicaba esos saltos, ¿vos te creés que estaba loco? No estoy loco, pero tenía un sólo salto para hacer. Era tac, tac (caer adentro de la piscina) o tac y paf (caer afuera)”, analizó García.

“¿Sabés por qué me tiré?, porque me perseguía la policía. Había un policía abajo y no venía a decirme 'ehhh no se tire', entonces me tiré”, reveló Charly en una entrevista con Julieta Venegas para BIOS, vidas que marcaron la tuya, una serie producida por Underground para National Geographic.

La anécdota la completó entre risas: “Cuando al final subió me dijo 'Yo soy la policía'. Y yo le respondí 'y quién te mandó a no estudiar'. Me divertí mucho. Además no me dolió nada ese salto”.

