FÚNEBRES | 8 de noviembre de 2018

08/11/2018 -

FALLECIMIENTOS

- Néstor Sebastián Hoyos (Colonia El Simbolar)

- Raimundo Micol (La Banda)

- Ricardo Fernando Ríos Saavedra

- Bernarda del Valle Suárez (Loreto)

- Secundina Sosa de Verón (Las Termas)

- Benito Edgardo Galván

- Matilde Núñez (Dpto. Robles)

- María Inés Alvarado de Micol (La Banda)

Sepelios Participaciones

ELLI, JUAN RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/18|. Los hijos de la extinta Blanca Lorenzo de Noriega participan con dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a su hermana política Beba Rafael de Jiménez en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

GALVÁN, BENITO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Sus hijos: Rosa, Pepe y Miki, h. Pol.: María y Lorena, nietos:Miguel, Nicolás, Lourdes, Milagros, Bautista, Santiago y Ángel, invitan al sepelio hoy a las 9 en el cement. El Descanso. C. de duelo: P. L. Gallo 340 (S.V.) CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GALVÁN, BENITO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Alberto Chazarreta Franzzini y familia y Roberto Mario Calo y familia participan con dolor el fallecimiento de nuestro apreciado vecino Benito.

GALVÁN, BENITO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. El Colegio Bioquímico y la Cooperativa Bioquímica de Santiago del Estero, participan el fallecimiento del Señor padre de su asociado Dr. José Ángel Galvan. Y ruegan oraciones en su memoria.

GALVÁN, BENITO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Buby Jugo y Soledad Fernandez e hijos Teddy Fernando, Karina y Omar con sus respectivas flias., participan con dolor el fallecimiento del padre de sus vecinos Dr. Pepe Galván y María Villagra. Elevamos oraciones en su memoria.

GALVÁN, BENITO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Ramón Méndez, Ramona Cajal y flia., participan con dolor el fallecimiento del Sr. Padre de nuestro estimado Dr. José Galván. Que Dios le otorgue fortaleza para afrontar este duro momento. Elevamos oraciones en su memoria.

GALVÁN, BENITO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Juan Carlos Danela, Leticia Ibieta y sus hijos Juanci, Iván y Gonzalo, participan el fallecimiento del papá de Miky. Ruegan oraciones en su memoria.

GALVÁN, BENITO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Bioquímicos, Técnicos, Administrativos y Mucamas del Laboratorio de Urgencia del Hospital Regional, participan con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Padre de nuestro estimado compañero Dr. José Galván. Que Dios le otorgue un buen lugar a su lado.

GALVÁN, BENITO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Graciela Ibieta, Fernardo Areal y sus hijos María Lorena, Fernando José, Ana Romina con sus respectivas flias., participan con dolor el fallecimiento del papá de su hijo político Mike. Ruegan por su eterno descanso.

GENTILE, TOMASA (Q.E.P.D.) FALLECIÓ EL 2/11/18|. (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/11/18|. y espera la resurrección|. Alejandro Álvarez Valdés y María del Carmen Costas, lamentan profundamente la inesperada partida de la querida Tomy y acompañan con cariño a su hija Viviana, a su hermana Anita y demás familiares, en el dolor, elevando oraciones en su querida memoria.

GENTILE, TOMASA (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Carlos Coronel participa con gran dolor y pesar el fallecimiento de la gran amiga de siempre Tomasa. Que Dios la tenga en la gloria.

GENTILE, TOMASA (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Sus compañeras del Centro de Recreación y Turismo de Lavalle y Garibaldi participan su fallecimiento y ruegan cristiana resinación a su familia.

GENTILE, TOMASA (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Lylia Reynoso de Carola y familia acompañan con mucho cariño a su hermano Nicolás y hermana política María Inés Bravo en su irreparable pérdida. Ruegan por una cristiana resignación de su familia y elevan oraciones en su memoria.

GENTILE, TOMASA (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Charito y Pepe González y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanos Anita y Nico Gentile en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

GENTILE, TOMASA (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Elsa Di Piazza lamenta su partida a la Casa del Padre y abraza a sus queridos hijos en este momento de pesar.

GÓMEZ, ANA MERCEDES ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/18|. Sus hermanos, Pichón, Elvira, sobrinos nietos y demás fliares. partic. el fallec. y sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz, serv. Iosep. Caruso Org. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GÓMEZ, ANA MERCEDES (Gringa) (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/18|. Su hermano Pichón, cuñada Victoria Zarco, sus sobrinos Nicolas, Diego, Benjamín y Valentina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, ANA MERCEDES (Gringa) (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/18|. Su primo Puchi, Gringa y sobrino Exequiel Avila participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, ANA MERCEDES (GRINGA) (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/18|. Los amigos de su sobrina Marianela; Guillermo y Adriana, Marcelo y Anabel, Jorge y Cecilia, Cesar y Silvina con sus respectivas familias, participan con profundo pesar su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso y consuelo para sus familiares.

GÓMEZ, ANA MERCEDES (Gringa) (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/18|. Humberto Hernán Gómez, su esposa Nora y sus hijas participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga y vecina Gringa. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, ANA MERCEDES (Gringa) (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/18|. Dr. Carlos Carabajal, su esposa e hijos acompañan con profundo dolor el fallecimiento de Anita y ruegan oraciones en su memoria y pronta resignación para toda su familia.

GÓMEZ, ANA MERCEDES (Gringa) (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/18|. Miguela de Yocca y sus hijos Cacho, Inés, Juan, Evelina, Angelo, Nino y Renato con sus respectivas familias participan con tristeza el fallecimiento de nuestra amiga y vecina Gringa. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a su familia en este momento de dolor.

GÓMEZ, ANA MERCEDES (Gringa) (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/18|. Familia Collado; Cacho, Norma, Ricardo y Silvia, participan con dolor el fallecimiento de querida vecina y ejemplo de madre sustituta de sus sobrinos. Rogamos al Señor por su descanso en paz.

GÓMEZ, ANA MERCEDES (Gringa) (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/18|. Los compañeros de trabajo de su hermana Elvira de la Dirección de Personas Jurídicas, Dres. Luis Olivera, Sonia Moglia, Edith Litvak, Alberto Charriol, Silvia Pereyra, Valentina Tuma, Agustina Viaña, Stella Ibarra y sus compañeros Eduardo Cianferoni, Norberto Barreto, Sandra Juárez, Claudia González, Liliana Ibáñez, Rody Roldán, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hermana y sus sobrinos en este momento. Oraciones en su memoria.

GÓMEZ, ANA MERCEDES (Gringa) (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/18|. Sus vecinos Gregorio Alberto Jimenez, su señora Marta Virginia Gomez, sus hijos Oscar y Adriana y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de su querida vecina. Ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, RIGMA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/18|. Acompañan a su flia, en su dolor, el Dpto. de Lenguas extranjeras del colegio Fundación Cultural La Brasa. Se ruega una oración en su memoria.

JUÁREZ, PABLO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/18|. Su esposa Graciela Tapia sus hijos Agustina, Paula, Francisco, Mariano, Juárez, su nieta Alma Juárez y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 9 hs Cement. La Piedad SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787 .

MALDONADO, SERGIO MARTÍN(q.e.p.d.) Falleció el 5/11/8|. Su esposa Telma Chazarreta, hijos Micaela, Rodrigo, Francisco, su madre Dominga Santos, hnos y demás fliares. sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Serv.ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

RAIMUNDI, OSCAR MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/18|. Desde Bs.As. Sus primos; Pocha y Oracio y sus respectivas flias, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

RAIMUNDI, OSCAR MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/18|. Su prima Azu Raimondi, su esposo Hugo Santillán, sus hijas Silvina y Mechi y sus respectivas familias participan la partida del querido tío Pocho. Ruegan oraciones en su querida memoria.

RAIMUNDI, OSCAR MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/18|. Álvaro Cantos y Sra., sus hijos Alvaro, Ernesto, Pablo y Virginia, sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijo Claudio y ruegan oraciones en su memoria.

RÍOS SAAVEDRA, RICARDO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/18|. Su madre Nilda Saavedra, hermanos Verónica, Karina, Emiliano, hijos Agustino, Ricardo, hno. Político Ramón Marcelo, ahijado Ignacio, sobrina: Lara y Kiara y demás amigos y vecinos Hna pol. Luciana participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Casa de duelo Av. Rivadavia 323 (SV). EMPRESA SANTIAGO.

RÍOS SAAVEDRA, RICARDO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/18|. Sus tíos Titina, Silvia, Hugo Pérez, Fredy Ricartti, Sandra Luna y Anselmo Santos participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a sus familiares ante tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, CARLOS OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18|. Olga Hebe Carabajal participa con pesar el fallecimiento del esposo de nuestra querida Marisita y acompaña con el amor de siempre juntamente con sus hijos, en este momento de dolor. Ruegan al Señor por el descanso en paz de Carlos.

RODRÍGUEZ, CARLOS OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18|. "Señor, ya está ante tu presencia este ser maravilloso, donde hay paz y felicidad. Fuiste un gran hermano". Te recordará siempre tu hermana Graciela y su familia.

SAAD, TANUS ATIE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18 en Kafar behem, Siria|. "El cariño que nos unió vivirá por siempre en nuestros corazones". Sus sobrinos Jorge Ariel Saad, su esposa Carolina y sus hijos Nahiara y Miguel participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan plegarias en su memoria.

SAAD, TANUS ATIE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18 en Kafar behem, Siria|. "Que su alma descanse en paz y que brille para el la luz que no tiene fin". Sus sobrinos Lorena Saad, su esposo Imad Alsaad y su hijo Nahim participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SAAD, TANUS ATIE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18 en Kafar behem, Siria|. Su primo Elias Hallak, hace llegar su sentido pésame a sus primos Juan, Abdala y Ayud, comprendiendo lo que se siente por la pérdida de un ser querido, ruego oraciones en su memoria.

SAAD, TANUS ATIE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18 en Kafar behem, Siria|. "Que Jesús y su divina misericordia el descanso eterno". Su prima hermana Margarita Hallak de Saad, sus hijos Mariel, Dr. Juan, Marcela y sus respectivas familias participan su fallecimiento y hacen llegar sentido pésame a sus hijos, hermanos, Juan Ayub y Abdala Saad y demás fliares. por irreparable pérdida, elevamos oración en su memoria.

SAAD, TANUS ATIE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18 en Kafar behem, Siria|. Gladys Giménez, sus hijos Miguel, Martín, Mariano, Ana G., Marcelo Figueroa y sus respectivas familias acompañan en el dolor a sus hermanos y demás familiares elevando oraciones en su memoria.

SAAD, TANUS ATIE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18 en Kafar behem, Siria|. "Yo Soy la resurrección y la vida, el que cree en mi, aunque muera vivirá". Carlos R. Giovannini, su esposa María del C. Oberlander e hijos Franco y Lucia Giovannini participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de sus amigos Aiud y Mariano y ruegan oraciones en su memoria.

SAAD, TANUS ATIE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18 en Kafar behem, Siria|. Teresa Figueroa de Murad, sus hijas y respectivas flias, abrazan a sus hermanos e hijos en este dolor y ruegan por su eterno descanso.

SAAD, TANUS ATIE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18 en Kafar behem, Siria|. "Señor, ya está ante Ti, recíbelo en tu reino". Nazih Nader, su esposa Norma Azar y sus hijos Juan y Samir Nader participan con profundo dolor su fallecimiento.

SAAD, TANUS ATIE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18 en Kafar behem, Siria|. "Yo Soy la resurrección y la vida, quien cree en mi no morirá jamás". Fabio Daniel Saad, su esposa Anabela y su hijo Khalil participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SAAD, TANUS ATIE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18 en Kafar behem, Siria|. Mariela Tarchini y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en esta pérdida a don Abud Saad y familia. Elevo una oración en su memoria.

SAAD, TANUS ATIE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18 en Kafar behem, Siria|. Nahir Llebeili, su papá Carlos, su mamá Alejandra, sus hermanas Yamila e Iara. Acompañan a sus hijos Ouiud y Mariano.

SAAD, TANUS ATIE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18 en Kafar behem, Siria|. Mirta Mabel Eleán, Glady Eleán de Salomón y flia, expresan sus condolencias y acompaña a sus hijos y hermanos Juan, Abdala y Abud y sus respectivas flias. en el dolor, elevan oraciones en su memoria.

SAAD, TANUS ATIE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18 en Kafar behem, Siria|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mi, aunque muera vivirá". Héctor Felipe Azar, su esposa Emily, Felipe y Yanina acompañan el el dolor a sus hermanos Juan, Abdala y Abud Saad, sobrinos y demás familiares elevan una oración en su memoria.

SAAD, TANUS ATIE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18 en Kafar behem, Siria|. Marta Figueroa de Abdala y familia lamentan su fallecimiento y acompañan a sus hermanos Juan, Abdala y Abud Saad en el dolor rogando oraciones en su memoria.

SILVA DE SALINAS, VERÓNICA TÁMARA (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Su esposo: Gonzalo Salinas, part. con dolor su fallec. y sus restos serán inhumados hoy a las 16 en el cement. Parque de La Paz. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 (S.V.) HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO .

SILVA DE SALINAS, VERÓNICA TÁMARA (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. El Rector Ing. Héctor Rubén Paz y la Vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No Docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la alumna de la Licenciatura en Administración de Empresas, Verónica Tamara Silva. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

SILVA DE SALINAS, VERÓNICA TÁMARA (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. El Decano de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, Lic. Hugo Marcelino Ledesma, la Vicedecana Lic. Josefina Fantoni, los Consejeros Directivos, Secretarios de la Facultad, Docentes, No Docentes y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimientode la alumna de la Licenciatura enAdministración de Empresas, Verónica Tamara Silva. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

VALOY, IVANA JAZMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18|. "Señor recíbela en tu casa, permítele apreciar tu rostro y dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Comunidad educativa del colegio del Centenario acompañan a la profesora Noemí Suárez por el fallecimiento de su querida sobrina y ruegan una oración en su memoria.

Invitación a Misa

BARRAZA, FLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. Sus hijos Gladys y Víctor Suárez; hijos políticos, nietos y demás familiares invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 en la iglesia San Francisco, con motivo de cumplirse 11 meses de su fallecimiento. Se ruega oraciones en su memoria.

GUZMÁN, FÉLIX MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/18|. "Señor… ha terminado su vida terrena y se ha separado de nosotros para comenzar a vivir la vida eterna. …Y a nosotros que te amamos, llénanos de gracia y bendición, para continuar en esta vida sin su presencia física, y la alegría de saber que ahora desde el cielo nos acompaña cada día". Su esposa, hijos, hija política y nietas invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Iglesia La Merced, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ALVARADO DE MICOL, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Esposa, Madre y Maestra, vivirás eternamente en el corazón de quienes te amamos. su esposo Dr. Walter Daniel Micol y su hijo Nehemias Micol, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el Cementerio Jardín del Sol. Rogamos oraciones en su memoria.

ALVARADO DE MICOL, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Sus hermanos Ricardo, Silvia, Graciela y Willson Alvarado, hermano político José Luis De Toro y sus sobrinos Augusto, Martín, Ana Eugenia, Victoria, Willson, Kevin, Andrew, Axel, Máximo y Yamila, sobrina nieta Matilde, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

ALVARADO DE MICOL, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Silvia Helena María Argibay Garma, Gustavo Juárez Villegas y sus hijos Joaquín, María Magdalena y Javier Juárez Villegas participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

ALVARADO DE MICOL, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. 'Señor tu eres nuestro refugio y nuestra fortalez. Ahora nuestra compañera camina a tu encuentro. Que brille para ella la luz que no tiene fin''. María Inés: Vivirás eternamente en nuestros corazones. Tus compañeros del turno tarde, acompañan a sus familiares y ruegan una oración a su nombre.

ALVARADO DE MICOL, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Concede Señor el descanso eterno e ilumina con tu luz Perpetua el alma de nuestra Querido María Inés''. Comunidad Educativa: Directivos, Maestros, Personal de Maestranza, Padres y Alumnos de la Escuela Nº 55 Amadeo Jacques, participan su fallecimiento y ruegan oraciones a su memoria.

ALVARADO DE MICOL, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno''. Tus ex-compañeras de la Escuela Nº 55 Amadeo Jacques: Ilda de Coronel, Yolanda de Ríos, Noelia de Sayago, Lucila de Leguizamón, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALVARADO DE MICOL, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. En la tierra fuiste ejemplo de trabajo, unión, protección y humildad. Que brille para ella la luz que no tienr fín''. El Personal Directivo, Docente, Administrativo, Cooperadora, Personal de Maestranza y Comunidad Educativa de la Escuela Nº 55 Amadeo Jacques turno mañana, participan con profundo dolor el fallecimiento de su colega.

Ruegan oraciones en su querida memoria.

ALVARADO DE MICOL, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Silvia Albalovich, sus hijos y nietos participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Daniel y su familia elevando oraciones en su memoria

ALVARADO DE MICOL, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. La Comunidad Educativa de la Escuela Nº 1.036 ''Gobernador Adolfo Ruiz'' del Aibe, participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de la colega Silvia Alvarado. Ruegan oraciones en su memoria.

ALVARADO DE MICOL, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. El Dr. Guillermo Molinari, su esposa Griselda y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ALVARADO DE MICOL, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. "Señor concédele el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Yoana Arias Gómez y familia participan con dolor su fallecimiento.

ALVARADO DE MICOL, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Mary querida: Mujer de multiples cualidades, entereza, lucha, abnegación por la docencia al brindarse por entero a sus alumnos. Tuve la suerte de ser como de tu flia., conocerte desde pequeñita y tener el honor de ser testigo de tu enlace y ver tus ojos con estrellitas al formar tu hogar con tu gran amor: Dani. Todavía no entiendo, me cuesta aceptarlo, pero es la decisión de Dios. Te llevaré siempre en mi corazón, que descanses en paz en los brazos del Señor y tus padres. Berta García, Tiburcio Guaraz, Roberto, Rodrigo y Lorena y Walter, te despiden con mucho dolor.

ALVARADO DE MICOL, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. "Todos los que te conocimos sufrimos por tu fallecimiento. Recordaremos los momentos compartidos y perdurarán tus recuerdos, tus risas en nuestros corazones, con el amor que supiste sembrar. Hoy sos el ángel que guiará y dará fortaleza a tus seres queridos. Ahora descansa en paz amiga querida". La promoción 1982 de 5º (Pedagógico) de la Escuela Normal "Dr. José B. Gorostiaga, La Banda, participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

ALVARADO DE MICOL, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Los amigos de sus hermanos Ricky y Wilson: Gustavo Gallo, su esposa Charito y sus hijos Candela y Gustavito; Walter Gallo, su esposa Noraly y su hijo Victor acompañan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su querida memoria.

ALVARADO DE MICOL, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Gustavo Gallo, Walter Gallo, Eddy Fernandez, Alfredo Neira, Ariel y José Luis Olguín, Carlos y Guillermo Correa, Gustavo Giménez y Juan José Scatolani y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

ALVARADO DE MICOL, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Las compañeras de su esposo Dr. Walter Daniel Micol de la S.E.N: María Silvia Ledesma, Marta Rivas Jordán, Miriam Amil Feijóo y María Cecilia Barquín participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALVARADO DE MICOL, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Los compañeros de su hijo Dr. Walter Daniel Micol, de la SEN: Susana Urtubey, Magui Reyes, Liz Aguilar, Mónica Carol, Patricia Fallon, Beatriz Viaña, María José Pantorrilla, Angélica Kuchudis, Guillermo Valle, Ricardo Bravo, Jorge Hollemaert, Juan Soria, Oscar Quiroga y Carlos Sayago participan el fallecimiento de su esposa y ruegan una oración en su memoria.

ALVARADO DE MICOL, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Los compañeros de su esposo Daniel de la S.P.: Ramón, Luis, Juan Claudio, Luli, Carlos, Armando, Daniela, Elena, nazareno, Fito y Javier, participan con profundo dolor y elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, REYNALDO RENÉE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18|. Arturo Lastra y Marisa Abdala participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amiga Karina. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, REYNALDO RENÉE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18|. Dr. Víctor Napoleón Abdala y su Sra. Dora Yolanda Reynoso participan el fallecimiento del papá de Karina, amiga de su hija Marisa. Elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Su hija Cristina Salvatierra, su nieta Melina, hermana política Nancy y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán inhumados en cemet. Jardín del Sol a hs 9. Casa de duelo Figueroa Alcorta 860. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL..

MICOL, RAIMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/18|. Su esposa Mirta Corvalán de Micol, sus hijos Walter Daniel, Susana Odil y Walter Duilio, sus hijas políticas Maria Inés y Silvina, sus nietos Nhemias, Jonas, Angeles y Rosario Micol, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el Cementerio Jardín del Sol.

MICOL, RAIMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus hermanos Joaquín, Victoria, Delia y Rodolfo y sus respectivas familias participan con gran dolor su fallecimiento. Ruegan una oración a su querida memoria.

MICOL, RAIMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/18|. "Tu recuerdo se agigantará en nuestros corazones y el amor será eterno". Su hermana Delia, José Borque, sus sobrinos Cristian y Aydée y su sobrino político Rita y Daniel participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

MICOL, RAIMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/18|.La escuela de Formación Profesional Nº 12 se adhiere al fallecimiento del padre de nuestro ex compañero. Se ruega una oración en su memoria y que Dios el de el descanso eterno.

MICOL, RAIMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/18|. Personal de intendencia del Juzgado Federal: Sixto Medina, René acuña, Liliana Campos, Pedro Saavedra, Carlos Leguizamón, Rudi Ibarra, Domingo Leguizamón, Gido Palavecino, Miguel Lun y Olegaria Hernández participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Daniel en este duro momento.

MICOL, RAIMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/18|. María Angélica Bossini, Aurora Ramos Taboada, Lucrecia Scrimini, Rocío Romano, Hugo Gonsalez y Santiago Bustos acompañan con cariño al compañero Daniel, en este momento tan doloroso y ruegan oraciones en la memoria de su padre.

MICOL, RAIMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/18|. Personal de Mesa de entradas de la S.E.: Clara Salera, Santiago Barquín, César Montenegro, Marino Santillán, Isabel Torrez, Roberto Bucci, Violeta Juárez, Ada Pons, Silvina Díaz, Marisa Colloricchio, Raúl Cabanillas, Walter Ponce, Adrian Bravo, Adrian Abutti, Eugenia Cabanillas, María Rosa Guzmán acompañan a su hijo Daniel Micol y elevan oraciones en su memoria.

MICOL, RAIMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/18|. Los compañeros de su hijo Walter Daniel Micol de la Secretaría Electoral Nacional: Susana Urtubey, Magui Reyes, Liz Aguilar, Mónica Carol, Patricia Fallon, Beatriz Viaña, María José Pantorrilla, Angélica Kuchudis, Guillermo Valle, Ricardo Bravo, Jorge Hollemaert, Juan Soria, Oscar Quiroga y Carlos Sayago participan el fallecimiento de su padre y ruegan una oración en su memoria.

MICOL, RAIMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/18|. Manuel Horacio Elías participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MICOL, RAIMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/18|. Dres. Manuel Horacio Elías, Rodrigo Gallardo, Claudia Muratore, Patricia Omill, Verónica Angeleri y Agustín Sayah Correa participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MICOL, RAIMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/18|. Dra. Valeria Nazario, compañera de trabajo de su hijo Daniel participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MICOL, RAIMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/18|. Mashi, María Ana, Luis Pablo Fernández y flia. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MICOL, RAIMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/18|. Los compañeros de trabajo Walter Cura, Alicia Allub, Gabriela Giannoni, Omar Cipolatti, Alba Lía Garzón, Alicia Cárdenas, Verónica López, Bárbara Llinas, Viviana García Guzmán, Constanza Gómez Domínguez y Carlos Emilio Serrano, acompañan a su hijo Daniel Micol, en este difícil momento y elevan oraciones en su memoria.

MICOL, RAIMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/18|. Alba Lía Garzón junto a sus hijos: Normi, Lucía María y Rodrigo Domínguez, Juan Manuel y María Rosa Gutiérrez y Ana Carolina Soria; sus nietos: Amelia y Samuel Domínguez, acompañan con cariño a la familia Micol.

MICOL, RAIMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/18|. Indiana y Alba Lía Garzón participan el fallecimiento del papá de sus amigos Daniel y Susi Micol.

MICOL, RAIMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/18|. Isabel Torres y sus hijos Rita, Horacio, María José y Mariana acompañan en su dolor a su hermana Delia Micol.

MICOL, RAIMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/18|. Los empleados de la S.E.N. participan con dolor el fallecimiento del padre del Doctor Daniel Micol y familia. Elevan oraciones en su memoria.

MICOL, RAIMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/18|. Patricia Fallon participa con dolor el fallecimiento del padre del Doctor Daniel Micol y elevan oraciones en su memoria.

MICOL, RAIMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/18|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Teresa, José y Julio Borquez y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MICOL, RAIMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/18|. Sus vecinos: Nilda Marconi y familia; Nilda Ruiz y familia; José Manuel Santa Cruz y Marta Maccio e hijos; José y Claudio Salvatierra y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MICOL, RAIMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/18|. Federico Bothamley participa con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a su hijo Daniel y su familia ante tan irreparable pérdida, elevando oraciones en su memoria.

MICOL, RAIMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/18|. Silvia Helena María Argibay Garma, Gustavo Juárez Villegas y sus hijos Joaquín, María Magdalena y Javier Juárez Villegas participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MICOL, RAIMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/18|. Silvia Albalovich, sus hijos y nietos participan con dolor el fallecimiento del padre de Daniel y lo acompañan con mucho cariño a el y a su familia elevando oraciones en su memoria.

MICOL, RAIMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/18|. El Dr. Guillermo Molinari, su esposa Griselda y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MICOL, RAIMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/18|. Rafael Ledesma y familia participan con profundo dolor del fallecimiento del padre de Daniel Micol y elevan oraciones en su memoria.

MICOL, RAIMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/18|. Las compañeras de su hijo Dr. Walter Daniel Micol de la S.E.N: María Silvia Ledesma, Marta Rivas Jordán, Miriam Amil Feijóo y María Cecilia Barquín participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MICOL, RAIMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/18|. Los compañeros de su hijo Daniel de la S.P.: Ramón, Luis, Juan Claudio, Luli, Carlos, Armando, Daniela, Elena, nazareno, Fito y Javier, participan con profundo dolor y elevan oraciones en su memoria.

SAMBADE, MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. "Bienaventurados los de corazón puro porque ellos verán a Dios " Chini Habra Fernandez y flia., participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en el dolor.

TORREZ, JUAN ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. ''Que brille para él la luz que no tiene fin''. Su esposa Gladis, sus hijos: Juan José, Cecilia, Ramón, Soledad y Noelia, hijo político: Heraldo, su nieta Sofía, participan con profundo dolor su fallecimiento y sus restos fueron sepultados en el Cementerio La Misericordia. Se ruega una oración en su querida memoria.

Invitación a Misa

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

HOYOS, NÉSTOR SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció 5/11/18|. Su esposa Olga Noriega, sus hijos José, Fabián, Julio, Liliana, Marcela, Claudia, Julieta y Ramon. Sus hermanos, nietos y sobrinos. Sus Restos fueron inhumados en el cementerio Colonia El Simbolar. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162 TEL 4219787.

NUÑEZ, MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/18|. Sus Hermanos Mario, Mabel,Antonia, Abel ,sus Hijas Maricel, Lorena,sus Nietas Luján, Georgina,Rocio,Milagros,Lurdes hijos políticos Rubén y Juan Carlos,sus restos fueron Inhumados en el cementerio Los Romanos Cob. Norcen Servicio Realizado Por Cochería Norte La Plata 162 TEL.4219787.

SOSA DE VERÓN, SECUNDINA (Nina) (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/18|. Sus hijos Patricia y Raúl Verón, sus nietos Víctor, Camila y Santiago, Nieta Política Mercedes de Tomaso, participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en cementerio local Las Termas.

SUÁREZ, BERNARDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/18|. Sus hijos Nelly, Jorge, Luis y Ema, hijos políticos, nietos y bisnietos, sus ristos fueron inhumados en el cementerio Piruitas Dpto. Loreto. Servicio realizado por Cocheria Norte La Plata 262 TEL.4219787.

Invitación a Misa

HERLÁN, DANIEL FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/09|. Hoy hijo que dolor; que angustia a la que tus padres pasan día a día al no tenerte al hombre de la casa, ponía paños fríos a cualquier cosa, el que ponía el pecho para salir adelante ante cualquier adversidad que teníamos; juntos pasábamos todo con confianza y respeto a todos. Hoy ya tus padres avejentados, pero con la confianza ante Dios y la Virgen no claudicaremos hasta que se haga se haga justicia de todo lo que vivimos, para tus padres los días y las noches ya no existen porque nos falta la amado y lo que tanto anhelamos a nuestro querido hijo. El tiempo pasa pero las heridas a nuestros corazones sangran a borbollones que nos acompañara hasta el último día de nuestras vidas, es mentira que el tiempo lo mitiga, para nosotros es como el primer día de ese desgraciado 8 de noviembre. Miramos al cielo las estrellas buscándote, pero tu presencia siempre está en los momentos de angustia, Se siente tu perfume en una leve briza diciéndonos no me ven aunque un golpecito de espalda o sin pensar decimos tu nombre, eso significa que nos sigues cuidando, no lloren porque me duele; escuchen la música que a mí me gustaba así yo también este escuchando con felicidad. Tengan de mí el mejor de los recuerdos. Se invita a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la capilla Virgen del Valle con motivo de cumplirse nueve años de su partida hacia su eterno descanso. Sus padres Chicha y Mini, su hermana Valeria, su hija Daiana, su cuñado Agustín, su ahijada Agustina, July y Piqui Gallardo Herlan.