Fotos El sector privado local afirma que es imposible pagar el bono

08/11/2018 -

Tras el acuerdo entre el Gobierno nacional y la CGT de que se otorgue un bono de $ 5000 para los empleados privados y que se conociera que saldría un decreto de Presidencia que haría obligatorio el pago, la patronal del sector privado local manifestó su rechazo a la imposición. Al mismo tiempo, aclaró que es "imposible" abonar esta cifra extra teniendo en cuenta la recesión que los afecta.

El titular de la Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero y representante de la Came, Miguel Ángel Siufi, expresó: "Estamos convulsionados por este decreto que saldría obligatorio el pago de este bono. Manifestamos nuestro rechazo, porque no es la forma en que se viene conversando con el sector del trabajo y con el sector generador de puestos de trabajo. Hay diálogo, se hacen paritarias y acuerdo, no es la forma y estilo, más allá de la situación. Hay un rechazo generalizado", apuntó.

En igual sintonía, Roberto Llanos, presidente de la Cámara Industrial de Panaderos de Santiago del Estero, dijo que no se podrá pagar esta suma extra y se mostró "en total desacuerdo", por la imposición que quiere hacer el Gobierno nacional.

"Hemos tenido una reunión todos los industriales panaderos y es imposible pagar el bono. Ésta es una época que tenemos que pagar aguinaldos, vacaciones y sueldo", reflejó.

Llanos indicó que además, el 14 de noviembre en Buenos Aires, la federación que reúne a la cámara se reunirá con el gremio que nuclea a los trabajadores del sector, por paritarias. "Se nos suma esto, ahí vamos a saber qué piden ellos. El convenio actual tiene un básico de $19.650 y seguramente van a pedir un aumento de entre un 20 y 25%".

Además, señaló: "Las pymes estamos en una situación crítica. Muchos colegas no saben cómo llegar a fin de mes, tenemos que pagar formularios 931 de los empleados, servicios, y tenemos una baja de consumo, por lo que estamos reduciendo un montón nuestra actividad. No es la misma que hace dos o tres años".

Desde la Unión Industrial de Santiago del Estero, su vicepresidente Llamil Abdala manifestó que aunque no hubo una reunión con todos los miembros para analizar este tema, hay una "percepción compartida por todos de que va a ser de muy difícil cumplimento. La mayoría no va a poder".

Abdala también se mostró en contra de que se quiera imponer por un decreto un bono obligatorio a los trabajadores privados. "Considero que es invasivo de las posibilidades o no que puedan tener las empresas y una medida que no ha tenido nivel de consulta previa ni se manejó en las mesas de diálogo. Así como de sorpresivo es de inconsulto, y la situación de la industria es cada vez más compleja, con niveles de caídas importantes y algunos cierres", expuso.