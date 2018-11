Zamora: "Por primera vez vamos a avanzar hacia el año que viene en lo que se refiere a la pauta salarial"

08/11/2018 -

"Desde hace 9 años se viene dando esta posibilidad de otorgar el bono de fin año", fue lo que señaló el gobernador de la provincia Dr. Gerardo Zamora, en relación al importante anuncio realizado el martes pasado en Casa de Gobierno, para todos los empleados de la administración pública. Luego, dijo: "por primera vez vamos a avanzar hacia el año que viene en lo que se refiere a la pauta salarial, ya que el 27 de febrero se abonará ese sueldo con un 40% de incremento en el básico" destacó. En el marco de la mesa de diálogo, recordó: "todos saben que en el mes de marzo se analizan cuestiones referentes a los pases de contratos, a la estabilidad laboral, pases a planta permanente. Esas cosas las vamos hacer, quédense tranquilos". "Agradezco a todos los representantes de la mesa de diálogo, y a todos los responsables de que podamos avanzar para mantener esta paz social, en base al diálogo", remarcó el gobernador de la provincia. Tras el anuncio, la diputada nacional Claudia de Zamora destacó la medida del gobernador. "Sabemos lo complicado que es afrontar este momento de la actualidad, y más en el mes de diciembre, y en este caso, era oportuno brindar tranquilidad a toda las familias santiagueñas, para que a través de este bono también tengan previsibilidad para los meses que van a venir", ahondó la ex gobernadora. Reconocimiento Por su parte, el secretario adjunto de la CGT, delegación Santiago del Estero, Gerardo Montenegro remarcó que en la gestión del Dr. Gerardo Zamora y de la ex gobernadora y actual diputada nacional Claudia de Zamora, "encontramos la comprensión de buscar y tomar las mejores decisiones en beneficios de todos los trabajadores. No sólo nos da respuesta al terminar el año con los bonos tradicionales que tenemos, sino que nos permite acomodar la pérdida del poder adquisitivo como consecuencia de las políticas nacionales que han impactado negativamente en los salarios de los trabajadores". El secretario general de Utepse, Antonio Romano, subrayó que "ante un momento de incertidumbre que viven todos los trabajadores del país y más aún con una inflación creciente, es muy importante llevar tranquilidad y previsibilidad a los santiagueños, y ésta es una medida que seguramente lo implementarán también los municipios. Este bono se vuelca al consumo y lo que pedimos siempre es que los comerciantes, acompañen y no haya remarcación salvaje de precios", subrayó.