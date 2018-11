Despiden a DT por agredir a un periodista

08/11/2018 -

El entrenador de Quilmes, Marcelo Fuentes, fue despedido ayer por la CD de la entidad por la agresión que el DT "Cervecero" le propinó al periodista de FM Sur, Gonzalo Figueroa, con quien discutió durante la práctica del equipo. El director técnico, una vez finalizado el entrenamiento matinal, llamó a algunos testigos e "invitó a charlar" al periodista, tras lo cual lo increpó de mala manera.

"No te cago a trompadas porque conmigo no tenés ni para empezar. Sos un cagón", lo atacó Fuentes y buscó la reacción de Figueroa, quien no respondió a las agresiones del DT.