"No voy a pensar en la amarilla "

08/11/2018 -

A horas del partido de ida de la final de la Copa Libertadores, Pablo Pérez expresó lo que siente en este momento previo a jugar los partidos, aunque dejó en claro que no lo disfruta:

"Hay poco espacio para disfrutar. Yo me lo tomo muy en serio, ya no lo estoy disfrutando. Después del partido, si podemos ser campeones, ahí sí. Pero ahora trato de vivirla como una final del mundo. Pienso en el partido para que no se me escapen los detalles, pero la verdad es que disfruto muy poco".

Luego, el volante no se tomó muy bien la pregunta de un periodista, que le afirmó que River los últimos dos clásicos los ganó con pierna fuerte y más garra.

"Eso es un problema de ustedes, no nuestro. Eso lo dicen ustedes, a mí nadie me gana de guapo. Yo entro en la cancha, juego al fútbol, hago las cosas que tengo que hacer y punto. Eso ya corre para los de afuera, para nosotros no", afirmó.

Por último, le consultaron si juega condicionado por la amarilla:

"No me condiciona para nada. Tengo una sola forma de jugar y me voy a brindar como en todos los partidos. No voy a estar pensando en la amarilla y voy a estar concentrado en el partido, en lo táctico, en la recuperación de la pelota. No me condiciona para nada, voy a seguir haciendo mi juego, como lo vengo haciendo", cerró el volante xeneize, a poco de jugarse el primer partido de la final de la Libertadores.