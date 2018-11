Manchester Utd. se lo dio vuelta a la Juve

Fotos DEFINICIÓN. Manchester United consiguió tres puntos de oro en Turín ante una Juventus que lo ganaba con gol de Cristiano.

08/11/2018 -

Manchester United le dio vuelta el resultado a Juventus en una ráfaga sobre el final del partido en Turín por 2- 1, en la continuidad del Grupo H de la Liga de Campeones de Europa.

Cristiano Ronaldo abrió la cuenta con un bombazo letal, pero cuando parecía que el triunfo quedaba para los italianos, un tiro libre de Mata y un gol en contra de Alex Sandro hicieron festejar a los ingleses.

En Juventus fue titular el delantero argentino Paulo Dybala, quien terminó con una tarjeta amarilla.

Con este resultado, Juventus se mantiene arriba de todos en el Grupo H con 9 puntos, seguido por el United (7), Valencia (5) y Young Boys (1).

El portugués Cristiano Ronaldo, delantero del Juventus, cuyo golazo no fue suficiente este miércoles para evitar una derrota (1- 2) para su equipo contra el Manchester United, consideró ayer que el conjunto inglés metió dos goles sin hacer "nada especial".

"El United no ha hecho nada especial y ha marcado dos goles. Pero no me gusta hablar de suerte porque la suerte la buscas, aunque esta vez fue un regalo", agregó el luso, que había adelantado al Juventus con un verdadero golazo de volea.