Citan a docentes e instituciones del Nivel Primario, por trámites

08/11/2018 -

La oficina de Mesa de Entradas y Salidas de la Dirección General del Nivel Primario, dependiente del Consejo Gral. de Educación, cita a las personas e instituciones que se mencionan al objeto de notificarse del estado de sus respectivos trámites y las resoluciones recaídas sobre ellas, de lunes a viernes de 8 a 12, en planta baja del edificio del organismo, sito en Avda. Belgrano (s) 1940, de la ciudad Capital.

Ellos son: Maguna, Vilma Elizabeth, Asunto Nº 7379/18; Dirección Esc. Nº 473, As. Nº 37311/18; Fiad, Valeria Anahí, As. Nº 27356/18; Sánchez Ramón y Guzmán Patricia, As.63734/16; Rodríguez, Paula Sabrina, As. Nº 37627/18; Juárez, Noelia Rebeca, As. Nº 16767/18; Sosa Ledesma, Roger, As. Nº 66956/16; Basualdo, Néstor, As. Nº 30114/18; Gramajo, Rodolfo Edmundo, As.Nº25921/18; Dirección Esc. Nº 62, As. Nº 38109/18; Perea Ricardo, Córdoba Micaela, As. Nº 3795/17; Figueroa, Santiago, As. Nº 58916/16; Hernández, Karina, As. Nº 28094/18; Dirección Esc. Nº 831, As. Nº 10250/17; Sosa Coronel, Beatriz, As. Nº 13468/18; Ramírez, Ana del Valle, As. Nº 6754/18; Saavedra, Susana Beatriz, As. Nº 21707/17; Paz, Marcial Fidel, As. Nº 12420/16; Gorosito, Yanina Dayana, As. Nº 37605/18; Boláñez Morales, María, As. Nº 19585/18; Paz, Pedro Oscar, As. Nº 210/13; Pala vecino, Carlos Hugo, As. Nº 11868/18; Dirección Esc. Nº 1238, As. Nº 37308/18; Santillán, Clara Lía, As. Nº 23612/16; Ibarra, María Elena, As. Nº 63126/17; Vicentini, Verónica del Carmen, As. Nº 36103/18; Bravo, Valeria Judith, As. Nº 34318/18; Dirección Esc. Nº 8, As. Nº 12415/16; Figueroa, Sandra Elizabeth, As. Nº 48308/17; Dirección Esc. Nº 348, As. Nº 37158/18; Daverio, Carina, As. Nº 28734/18; Dirección Esc. Nº 104, As. Nº 20815/18; Ledesma, Analía Beatriz, As. Nº 21428/18; Ríos, Analía, As. Nº 34400/18; Cabanay, Edgar Eladio, As. Nº 32131/15; Vega, Gabriela Alejandra, As. Nº 30520/18; Vizcarra, Graciela Noemí, As. Nº 64055/17; Sec. Gral. AESYA, As. Nº 10502/18; Dr. Ricardo Carbonel, As. Nº 39534/18; Dirección Esc. Nº32, As. Nº 37497/18; Dirección Esc. Nº 703, As. Nº 35009/18; Mendoza, Natalia Macarena, Nº 28204/18; Dirección Esc. Nº 760, As. Nº 60449/17; Lescano, Julio Cesar, As. Nº 20350/16; Coria, María Vicente, As. Nº21976/18; y Burgos, Marcia, As. Nº 28809/18.