Esmeralda Mitre habla de su vida en la revista ¡HOLA! Argentina

08/11/2018 -

Mañana saldrá un nuevo número de ¡HOLA! Argentina, la revista que mejor informa sobre la farándula. Como todos los viernes, podrás adquirirla recortando el cupón que se publica en las páginas de EL LIBERAL, más 78,50 pesos.

Esta semana en ¡HOLA! Argentina, Esmeralda Mitre. La mediática y ahora estrella del "Bailando 2018", abrió su corazón y habló de todo para que sus fans la conozcan más en profundidad. Además, ella misma reconoce que su personaje es un juego del que no quisiera salir.

"El día que me comprendan, perdí la batalla. Soy un enigma; me encanta que no me puedan descifrar", confiesa la actriz.

Además, como adelanto de lo que piensa de "sus enemigos", sostiene: "Los que me hacen la guerra, no pueden aceptar mi libertad".

Esmeralda también se refirió a su deseo de ser madre: "Congelé óvulos hace tres años. Me gustaría tener un hijo aunque no estoy atada a una forma determinada de familia".

En tanto que, en otras de las páginas, la revista brinda un espacio a Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa.

"Podríamos casarnos en cualquier momento, pero así estamos bien", aseguró la pareja, durante los festejos de los 70 años del príncipe Carlos.