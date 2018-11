Todo listo para disfrutar del Personal Fest 2018

08/11/2018 -

El Personal Fest, festival de música y entretenimiento más importante de la Argentina confirmó los horarios para su edición de Buenos Aires 2018, que se realizará este sábado 10 y domingo 11 en Club Ciudad de Buenos Aires.

Desde las 15 del día 10 y las 14 del día 11, los fanáticos podrán disfrutar de bandas como Robbie Williams, Lorde, MGMT, Death Cab For Cutie, Zoé, Mercury Rev presents deserters songs, Rob Da Bank, Airbag, Vanthra, Leo García, Richard Coleman, Satélite 23, Usted Señalemelo, Warpaint, Deerhunter, Connan Mockasin, entre otros.

EL LIBERAL, a través de su enviado especial, te brindará paso a paso todo lo que suceda en el Personal Fest 2018.

Luego de su paso por Córdoba, Personal Fest continúa su recorrido en el Jockey Club de Paraguay, el jueves 8 de noviembre, que tendrá a Robbie Williams y a Los Auténticos Decadentes como sus principales figuras.

El festival concluirá este sábado 10 y domingo 11 en el Club Ciudad de Buenos Aires con los shows de Robbie Williams, Lorde, MGMT, Death Cab For Cutie, Zoé, Mercury Rev present deserters songs, Rob Da Bank, Airbag, Vanthra, Leo García, Richard Coleman, Satélite 23, Usted Señalemelo, Warpaint, Deerhunter, Connan Mockasin y muchos artistas más.

Convocatoria

En sus 12 ediciones, el festival convocó 700.000 personas que disfrutaron el ritmo de más de 600 bandas internacionales y nacionales.

-2013: En su 9ª edición, Personal Fest presentó una propuesta deluxe y redobló la apuesta. Más de 50 mil personas disfrutaron en vivo del festival en sus dos fechas junto a 500 mil espectadores que siguieron online los shows de las bandas como Muse, Aerosmith, Jane’s Addiction, Whitesnake, Draco Rosa, Band of Skulls, Albert HammondJr, Buckcherry, Miranda! y muchas más.

-2014: Festejando las 10 ediciones del Personal Fest, el aniversario reunió más de 50 mil personas para los recitales de Arctic Monkeys, MGMT, Calle 13, Morcheeba, The Hives, Echo & The Bunnymen, James Mc Cartney y SOJA.

-2016: En las dos fechas 47 mil personas disfrutaron del festival con un reencuentro histórico entre Andrés Calamaro y Los Abuelos de la Nada, NTVG, The Kooks, Cypress Hill, Mystery Jets, The Strypes, Stone Giant, Cher Lloyd, Sofía Reyes, The Magic Numbers, Breakbot y Richard Ashcroft.

- 2017. En la última edición, en el Club Ciudad se presentaron bandas como Jack Jonhson, Phoenix, Fatboy Slim, PJ Harvey, Seu Jorge, Daughter, Paramore, SOJA, IKV, Los Fabulosos Cadillacs, entre más de 50 bandas y solistas, con el bonus track de Fuerza Brut.