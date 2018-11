Fotos Claudio Kleiman: "Uno va a Santiago y vuelve tocando chacarera"

Claudio Kleiman se emociona al hablar de Santiago. No se saca de la cabeza los momentos compartidos con don Sixto Palavecino, "Peteco" Carabajal y Jacinto Piedra. "Son tipos grosos que calaron hondo en nuestra música", señala, de esos recuerdos que se mantienen vívos, llenos de frescura como si fuera ayer. "Tuve la dicha de estar en Santiago cuando León Gieco y Sixto Palavecino se conocieron personalmente (1982), y a partir de allí, se entretejió una relación de amistad que comenzó a crecer y a derivar en muchas cosas, con la participación del músico santiagueño en la gira ‘De Ushuaia a la Quiaca’, en la producción de León en uno de sus discos, luego en el tema que Gieco le dedicó al músico santiagueño, son cosas muy maravillosas que me conectan con Santiago y que después derivó en otros viajes, cuando se presentó el Martín Fierro en lengua quichua, y una nota que escribí sobre esa presentación para Página 12. Después lo visité a Elpidio, a ese gran inventor santiagueño de la sachaguitarra y su museo de Villa Atamisqui", destaca entre esos recuerdos imborrables y la conexión que mantiene con nuestra provincia. Pero así como don Sixto le despierta un encanto al hablar de su obra, tampoco puede dejar de recordar a Los Santiagueños’ con Peteco, Jacinto y Juan Saavedra, Raly Barrionuevo, La Juntada, Vislumbre del Esteko. ‘Hay todo un hilo conductor que me conecta fuerte con esta provincia. Uno va a Santiago y volvés tocando chacarera, y es una cuestión tan fuerte, como que está en el aire, y eso los hace especial a los santiagueños, porque es algo que sucede en pocas ciudades del mundo. Y esto se da porque además de la raigambre musical, tienen mucha originalidad. La chacarera, dentro del folclore argentino, es como un universo en sí mismo, que si bien está relacionado con la música de otras regiones, tiene como una identidad absolutamente propia, y en ese sentido, muchos músicos de afuera se deslumbran con la chacarera y lo encuentran muy difícil de tocar por el intrincado de la familia de ritmos del 6x8 que tiene el folclore santiagueño’, reflexionó. En la Feria del Libro Claudio Kleiman y La Banda de Sonido se denomina la agrupación, liderada por el reconocido periodista, quien es muy respetado y querido en la escena del rock nacional, no solo por su desempeño musical sino que también por ser un pionero del periodismo de rock. En la apertura de la Feria del Libro de hoy, participará a las 20 de una entrevista abierta (sala 3 del Fórum) donde hará un recorrido por su trayectoria como periodista y músico, actividad que estará coordinada por Gonzalo Velázquez. Mientras que mañana a las 17 -también en la sala 3-, brindará la charla "Un viaje a los orígenes del rock argentino", donde se podrá intercambiar con el periodista. ¿Cuál es el estado actual del rock argentino según Claudio Kleiman? -Me parece que hay una actualidad bastante saludable y veo que es un momento donde conviven varias generaciones. Están mucho de los pioneros todavía activos y produciendo muy buena música, como el caso de Claudio Gabis y Johnny Tedesco: más pioneros que ellos no hay, porque son tipos que iniciaron el rock y el blues en Argentina, y siguen dando batalla al igual que Litto Nebbia, un ejemplo vigente en todo sentido. Y después se puede seguir el camino hasta hoy, con una generación de músicos más jóvenes como los Divididos y gente surgida en los años ochenta, como Daniel Melingo, que surgió con Los Abuelos de la Nada y Los Twist y sigue siendo un tipo que deslumbra en el mundo, hasta llegar a la actualidad como Lisandro Aristimuño, Los Espíritus y tantos otros nuevos que tienen un conocimiento de toda esta historia de más de 50 de rock argentino.