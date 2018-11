Fotos Realizaron un "test rápido para la detección de la hepatitis C", en la plaza Libertad

08/11/2018 -

En la retreta de la plaza Libertad se instaló un stand sanitario para la realización de un "test rápido para la hepatitis C". La intención fue brindarles facilidad a los santiagueños para conocer si padecen la enfermedad o no, ya que los profesionales sostienen que "todos podemos tener hepatitis C y no saberlo. Muchas personas infectadas no tienen síntomas y con este test, que es gratuito y simple, es la única forma de detectarla". El encuentro fue organizado por el Ministerio de Salud de Santiago del Estero a través de sus distintos programas, la Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Corazón, Fundación HCV Sin Fronteras, Atyvse, la Dirección General de Medicina Preventiva y Santiago Tierra de Encuentros. Desde allí destacaron la participación de los santiagueños, quienes se dieron cita en el lugar para practicarse el test. La hepatitis viral es una inflamación del hígado causada por alguno de los cinco virus de la hepatitis (A, B, C, D y E). En mayo de 2016, la Asamblea Mundial de la Salud lanzó la "Estrategia mundial del sector de la salud contra las hepatitis víricas 2016.2021", a través de la cual hizo un llamamiento a la eliminación de las hepatitis virales, enfermedades a las que considera una amenaza para la salud pública, ya que causan 1,34 millones de muertes al año, un número mayor a los decesos atribuidos a otras enfermedades infecciosas como la tuberculosis o al VIH /SIDA .