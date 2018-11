Insólito: Un jubilado pide ser 20 años más joven en su documento para tener éxito en Tinder

Notas Relacionadas

Un jubilado cercano de casi 70 años quiere cambiar su fecha de nacimiento, corriéndola 20 años del 11 de marzo de 1949 al 11 de marzo de 1969, porque se siente discriminado por su edad.

En su opinión, la edad influye en sus posibilidades de empleo y su tasa de éxito en la app de citas Tinder. Un tribunal local de la ciudad de Arnhem, al sudeste de Amsterdam, debería pronunciarse sobre su caso en cuatro semanas.

"Podés cambiar de nombre, podés cambiar de sexo, ¿por qué no de edad?", explicó Emile Ratelband al diario holandés De Telegraaf. "Tener 69 años es limitante: si tengo 49 podré comprar una nueva casa, conducir un auto distinto, trabajar más. En Tinder cuando digo que tengo 69 años no me responden. Cuando tenga 49, con la cara que tengo, estaré en posición de lujo", aseguró.

