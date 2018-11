VIDEO | Una pareja se casa a la misma hora de la superfinal entre Boca y River

Hoy 18:13 -

Romina e Ignacio son una pareja de Córdoba y el año pasado fijaron la fecha de su casamiento: sábado 10 de noviembre, a las 16 horas. Jamás imaginaron que un año más tarde, ese mismo día, se estaría jugando la primera superfinal de la Copa Libertadores entre Boca y River.

“Me enteré gracias a una compañera y me enojé muchísimo porque me preguntaron si iba a haber pantalla, en mi casamiento, que venimos organizando hace un año”, expresó la novia. Hasta el momento, los novios aseguraron que la fiesta sigue en pie.

Mirá el video.